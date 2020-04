Federico Jiménez Losantos desmiente a Jorge Javier Vázquez y dice lo que realmente llamó a Alfonso Merlos

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó con Beatriz Cortázar y Alaska al histórico programa de Sálvame emitido el lunes, que dejó imágenes para el recuerdo como las de Jorge Javier Vázquez y Marta López persiguiendo literalmente a Alfonso Merlos por los pasillos y platós de Mediaset. No obstante, hubo otros momentos de otra naturaleza y mucho más polémicos, como el enorme enfado del presentador contra Antonio Montero por sus simpatías políticas lejanas a la izquierda que defiende Jorge Javier.

En un momento dado, el presentador, que se autodenominó "bolchevique", gritó que Sálvame era un programa para "rojos y maricones y quien no lo quiera ver que no lo vea". Aunque un rato después se dio la mano (o el codo) con Montero en un ambiente más pacífico, durante no pocos minutos el Sálvame del lunes buscó la confrontación desde un punto de vista político.

Con un matiz adicional: en un momento dado Jorge Javier leyó un mensaje que aludía directamente al director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, que según el presentador calificó a Alfonso Merlos como un "zampahostias".

Jiménez Losantos ha querido contestar a Jorge Javier y sus fuentes de información, desmintiendo tajantemente esa palabra y sustituyéndola por otra muy distinta como es "meapilas". Adoptada con conocimiento de causa, cuando Merlos coincidió durante un breve periodo de tiempo en la cadena Cope aunque sin llegar a trabajar directamente con él, tal y como también se dicho. "Lo impusieron para el fin de semana y luego vino Barriocanal y me habló de él mal. Pero esa casa ese momento era muy malo y había gente mala que había hecho micho daño. Pero no Merlos", dijo.

Respecto a la palabra leída por Jorge Javier, "es tan fea que incluso a él debería darle vergüenza", dijo Federico en esRadio. "Primero, porque no creo en la religión católica pero de ser es la única verdadera. Lo que vivimos en la Cope ha sido una bendición porque gracias a ello nos echaron y fundamos esRadio, donde lo pasamos divinamente y somos libres. Pero jamás diría yo algo tan soez. Y tan estúpido. ¿Qué significa eso? La única palabra que dijimos es "meapilas" y eso es tan antiguo como el español. A mí ya me han atribuido todo menos el asesinato de Manolete, pero palabras soeces y estúpidas no", explicó el director de Es la mañana de Federico.

Dicho esto, y una vez considerada esa deriva política (tal y como dijo Alaska, "yo quiero mis programas de corazón que sean de corazón"), Losantos alabó el show que solo Sálvame es capaz de levantar a partir de un asunto de cuernos como es el "Merlosgate". "Es la referencia del mundo del corazón desde hace una década. Si los jóvenes se toman en serio estos programas, como hay que hacerlo porque han hecho cosas verdaderamente asombrosas, es por Sálvame. Han hecho historia de la buena televisión".

Federico ha recordado en esRadio cómo han defendido "con mucho cariño" a Jorge Javier "cuando nadie lo hacía", y recordó cómo entrevistaron al catalán cuando puso a la venta su novela, "un libro autobiográfico que era más que eso, era un libro cuyo mérito nunca le reconocerán los de la banda progre", incluso a pesar de las críticas recibidas por haberlo hecho.