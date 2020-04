Las fotografías de Alfonso Merlos con Gema Serrano, la amiga especial de Bigote Arrocet

La supuesta lista de conquistas de Alfonso Merlos ha sumado un nuevo nombre: Gema Serrano. La amiga especial de Bigote Arrocet se une al culebrón formado por el periodista, Marta López y Alexia Rivas. Si durante el Deluxe del sábado ya pudimos ver al comunicador acompañado de una joven en un bar, este lunes han visto la luz nuevas imágenes de Merlos, esta vez acompañado por Gema Serrano.

"Me mandaron unas fotografías de octubre de una fiesta a la que acudieron juntos, hicieron photocall juntos y muy agarrados", aseguró Lydia Lozano ante una incrédula Marta López: "No me lo creo. Esto sí que no me lo creo", dijo. "Kiko Hernández te avisa hace tres meses de una supuesta deslealtad de Alfonso Merlos con Gema Serrano, la amiga de Bigote Arrocet", recordó Jorge Javier Vázquez. "No me lo creo, ella dijo que era de antes, no durante nuestra relación (...) Kiko ya me había avisado que podía haber otra persona. Él me dijo, en el cumpleaños de sus hijas, que tuviera cuidado, que no me fiara, que a él no le iban a engañar", reconoció.

"Tengo fotos, empezaron en verano y se fueron a la Costa Brava, y estando con ella empezó contigo", insistió Lydia Lozano. "Lo que va diciendo Gema a los compañeros de la prensa, es que Merlos ha hecho con ella lo mismo que ahora está haciendo contigo", apuntó Miguel Frigenti.

También afirmaron que el próximo miércoles se podrán ver nuevas fotografías de Alfonso Merlos y Gema Serrano en la portada de una revista.