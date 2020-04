El desagradable incidente con Alba Carillo del que María Patiño no quiere hablar

La enemistad de Alba Carrillo y María Patiño es un secreto a voces en los pasillos de Telecinco. Hace unos días, la ex de Feliciano López aseguró que la presentadora de Socialité la había humillado gravemente detrás las cámaras: "Me cogió de muy malas maneras, sibilina y por detrás", dijo. "Delante de todo el mundo me dijo que ella era una profesional y que yo me iba tirando deportistas en los camerinos".

Según el relato de Alba, María se volvió "como una loca, desquiciada", y comenzó a "insultar a gritos". "Deja ya de insultar a la gente por envidia. Las mujeres no solo estamos en sitios por tirarnos a los tíos", remató durante un directo de Instagram.

María, por su parte, no ha confirmado que esto sucediese tal y como ha contado su enemiga, de hecho, hasta el momento ha evitado pronunciarse al respecto. Durante el paso de Alba por Gran Hermano Vip, la periodista se mostró muy crítica con su actitud en el concurso: "No he visto a una persona más clasista y despectiva que Alba Carillo", afirmó en su momento. "Es poco generosa en sus relaciones amorosas y sus amistades".

A Alba tampoco le gustó que Socialité, el programa que presenta María, mostrase sus imágenes en el casting para elegir a la presentadora de Cámbiame, puesto al que ella aspiraba: "Se ha reído de mí. Ella se traba más que una pistola de feria y lo mío era una prueba. Leer una pantalla y llevar plataformas no te hace presentadora. Nunca le he caído bien. Es mutuo", confesó en una entrevista a la revista Lecturas.