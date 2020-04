La "desescalada" para volver a la "nueva normalidad" planificada por Pedro Sánchez no convence a muchos. Es el caso de Alberto Chicote, que como empresario de restauración considera el plan como un "suicidio empresarial".

Así lo ha denunciado en una entrevista en Antena 3, donde ha tachado el plan de abrir bares y restaurantes a partir del 11 de mayor pero solo terrazas a un 30%, como algo que "no es que no sea viable, es imposible".

Aparte, Chicote asegura que nadie se ha comunicado con los responsables de su sector para transmitir "cuáles son las condiciones en las que podemos abrir". cuáles son las condiciones en las que podamos abrir". "No sabemos qué tipo de condiciones son aquellas a las que se refieren como condiciones higiénico-sanitarias", ha indicado.

Chicote habla tan claro como siempre: "Cuando se acabe este estado de alarma, los restaurantes que tenemos a nuestro personal en un ERT y tendremos que acoger al 100%, pero trabajando con un permiso de un máximo de un 30%",

Para rematar su explicación, pone un ejemplo práctico, el de un restaurante que facturaba 100.000 euros al mes con un gasto de personal de unos 35.000 euros, entre el 30 y el 35% de esa cantidad. "Dentro de poco, en vez de facturar 100.000 euros, serán 30.000 euros", que es el 30% máximo permitido en la fase 1 de la desescalada, explicaba Chicote. Es "abrir la persiana es hacerlo para perder dinero", señala; una solución solo válida en los casos en los negocios que ya eran "boyantes".

La solución para Alberto Chicote es clara, y es algo que ya han pedido reiteradamente al Gobierno de Sánchez. "Todas las asociaciones del sector están pidiendo una flexibilidad para poder ir cogiendo el personal de un modo gradual adecuándolo a las necesidades que uno tenga".

¿Cómo se prepara él para la reapertura en este clima de incerteza? "De momento estudiamos todo tipo de posibilidades para que cuando las autoridades competentes nos digan la manera adecuada de trabajar, nos pondremos las pilas volando. No sabemos qué nos van a decir. Hay gente que se adelanta y pone mamparas y dispensadores de ozono, pero no deja de ser una idea propia de alguien que cree que es lo que le van a exigir. No hay siquiera pequeños atisbos".