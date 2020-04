Bronca de Amaia Montero y Lali Espósito tras contar un episodio de su pasado

El pasado 13 de abril, la cantante Amaia Montero tomaba la decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales tras un rifirrafe con algunos de sus seguidores. Todo ocurrió durante el Día Internacional del Beso, cuando la cantante publicó en Instagram una imagen de hace tiempo junto a su perro. Una seguidora le reprochó que los fans "queremos fotos nuevas". Amaia se rompió y confesó que está pasando una etapa complicada: "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió en agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué".

Poco después de intercambiar varios mensajes con sus fans, Amaia publicó otra fotografía marchándose y mirando hacia atrás con un escueto "hasta pronto", ahondando en la confusión y cierta alarma de sus seguidores.

Esta semana, vuelve a ser noticia después de que la cantante argentina Lali Espósito desvelase una supuesta discusión entre Amaia y la China Suárez, exnovia de David Bisbal. "Estaba Amaia Montero con unos tragos. Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron sus hombros, algo que a la China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!", recordó durante un directo de Instagram.

BASTA DE POLÉMICA, @lalioficial jamas se refirió a @AmaiaMontero de forma irrespetuosa, de igual manera se disculpó con ella, hacer las disculpas nos hace mejores personas.pic.twitter.com/01yzYBwkAb — InfoNews Latino (@Infonewslatino) April 29, 2020

Amaia Montero no ha tardado en pronunciarse sobre el tema, negando que ese suceso ocurriese: "Hola Lali Espósito, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos", comentó contundente, tras haber intentado arreglar el asunto a través de sus respectivos managers.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

Finalmente, Lali Espósito aceptaba su error y pedía disculpas a la cantante vasca: "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de Instagram, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles (serie de televisión). Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado Pido disculpas. Un abrazo", escribió.