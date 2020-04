Nieves Álvarez vive prácticamente en un avión, al ser una de las modelos más requeridas no solo en España sino a nivel internacional. Siempre ha llevado una vida discreta, volcada en su familia. Tiene tres hijos que viven con ella y ven al padre siempre que quieren al tener una magnífica relación. Todo este infierno vírico que se está viviendo a nivel mundial, la modelo ha tenido suerte de pasarlo en España, con sus hijos.

"Estoy muy agradecida por estar todos bien, aunque como es lógico con una gran preocupación por el futuro tan incierto que nos espera. Vivo enfrente de un hospital y veo el sufrimiento que hay detrás. Sin lugar a duda, todo el personal médico y sanitario son unos héroes. Salimos cada día tanto mis hijos como yo a rendirles su merecido homenaje y agradecimiento, con nuestros aplausos. Tengo la suerte de que mis hijos se dan cuenta de la situación que estamos viviendo y lo llevan muy bien; intentan organizarse con sus estudios, reciben las clases a través del ordenador. Aunque sé que tengo que estar pendiente, y es lógico, no dejan de ser unos niños. Afortunadamente, mis padres están bien, tiene una edad de riesgo, hablamos todos los días varias veces, y cuando se pueda salir la verdad es que da miedo ir a verles".

A la top model, como a todo el mundo, el trabajo se le ha venido abajo y confía que con el tiempo se pueda ir solucionando. "A televisión, de momento no se puede ir, el programa está suspendido hasta nueva orden. Tenía varios viajes fuera de España, París, Cannes, Santo Domingo, y todos cancelados. No va a haber sesión de fotos ni eventos, y yo no puedo teletrabajar, no sé cómo se podrá solucionar esto".

A todo ello se suman las consecuencias del virus en la industria de la moda. "Aparte, en la industria textil, el panorama es desolador. Tiene todo el stock sin vender, hay diseñadores que posiblemente no podrán continuar. De la colección de Primavera-Verano no se ha vendido nada, no hay puestos de trabajo, y lo indispensable es la comida. Vamos a tener que remar todos los españoles con pocas ayudas, nos esperan años muy difíciles, todo se ha venido abajo. Hay que ver la vida de otra manera, menos mal que las redes sociales nos han unido mucho, estoy en contacto con gente de mi entorno, tanto a nivel personal como profesional, es una forma de evasión. Nos vemos a través de Instagram, y se llama El Recreo de la Jaula, lo pasamos bien y así nos ayudamos unos a los otros".

Nieves tiene la esperanza de que pronto se encuentre la vacuna para combatir a este terrible virus. "Esto es una guerra, si nuestros abuelos la vivieron y fueron unos héroes, nosotros saldremos de esto. El miedo nos paraliza y no tenemos que dejar que se apodere de nosotros. Da igual la ideología política, debería haber luto nacional".