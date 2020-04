Lydia Lozano, bajo sospecha por su última entrevista en una revista

La entrevista de Lydia Lozano en la revista Lecturas no ha sentado nada bien a sus compañeros. La periodista decidía abrir su corazón a su compañero Omar Suárez, colaborador también de la citada publicación y reportero de Sálvame, una exclusiva que hizo sin cobrar nada pero que para sus compañeros "oculta algo".

Y es que para alguno de los colaboradores de Sálvame no está tan claro que Lydia no haya cobrado por esta entrevista. Ella, muy ofendida, se mostraba molesta con que la revista hubiese tildado su entrevista como "exclusiva", pues para ella eso daba a entender que podía haber ganado dinero con la misma.

En la entrevista asegura como que no ve a Rocío Flores como ganadora de Supervivientes y esto le ha provocado un conflicto con el padre, Antonio David Flores, y su amigo Kiko Matamoros. Para el colaborador, ha mostrado ser "poco empática" con la concursante de Supervivientes y la acusaron de insinuar que está utilizando a su madre para destacar en el concurso. Lydia se cabreó y Antonio David se levantó para decirle: "Mandas a dos compañeros a la mierda porque estás acorralada". "No la veo como ganadora, me gusta Ivana. Nunca he dicho que esté utilizando a su madre, sino a sus compañeros".

Kiko Matamoros insistió: "No has dicho eso, has dicho que ha utilizado el conflicto con su madre para destacar en el concurso. Siempre te pasa lo mismo, eres muy poco empática con todo el mundo". Palabras que apoyó Antonio David: "Has dicho que explota el conflicto en las conversaciones con sus compañeros. No digas que está utilizando a su madre".