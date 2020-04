El duro relato de Víctor Sandoval: "Mi mamá se está muriendo"

Víctor Sandoval se reincorporó el jueves a Sálvame después de varios días de ausencia por el estado de salud de su madre. El colaborador fue muy sincero cuando Carlota Corredera le preguntó por ella: "Mi mamá se está muriendo, está agonizando desde hace una semana. Por eso no he venido al programa", explicó.

El propio Víctor explicó que su progenitora superó el coronavirus con 92 años. "Pero dar negativo en el PCR no quiere decir que ese bicho no te destroce por dentro. Los pulmones se los destrozó, pero es que no solo va al pulmón, también va a otros sitios y le ha destrozado la cabeza", aseguró. La madre de Sandoval está hospitalizada con cuidados paliativos en la Clínica San Rafael de Madrid y su familia es consciente de que su fallecimiento es inminente.

Hace aproximadamente un mes, la mujer dio negativo en coronavirus, pero tras realizarle unas pruebas y comprobar el mal estado de sus pulmones, volvieron a repetir la prueba, cuyo resultado fue positivo. "Mi madre no tenía catarro, estaba normal. La llevamos al hospital porque dejó de comer y el bicho le había ido al cerebro".

En estos momentos tan complicados, Víctor asegura que está preparado para despedirse de su madre, aunque lo ha pasado muy mal. "No es que me entren ganas de llorar, es como si me faltara el aire, como si se me muriera algo por dentro". El colaborador no consigue tranquilizarse, se despierta "chillando" y no puede evitar pensar que se mudó a Madrid para estar más tiempo con sus padres pero, hace apenas dos meses perdió a su padre y tiene que ver cómo su madre se va apagando.