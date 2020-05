Adara Molinero ha subido su vídeo habitual a su canal de Mtmad en el que suele sincerarse con sus fans. Pero poco podían imaginar sus seguidores que bien podría ser el último. En la entrega de esta semana ha compartido un vídeo en el que respondía 50 preguntas sobre ella, o esa era su intención, dando un giro totalmente diferente al contenido y tomando una drástica decisión.

Respondiendo a las preguntas de sus seguidores, Adara recordó una anécdota al lado de su padre, con el que no tiene relación desde que su participación en GH VIP, desmoralizándose al nombrarlo y perdiendo el control de la situación ante la cámara.

"Esto me ha hecho conectar con lo que estoy viviendo con mi padre, pero bueno, no quiero llorar. Es como que llevo muchos días aguantándome, sin echarlo, y ahora... Últimamente siento mucho dolor, pero no lloro, entonces lo llevo ahí guardado y se me está acumulando. Tengo que hincharme a llorar hasta que los ojos me revienten y ya está. A ver si así me hago fuerte de una vez", confesaba la concursante sincerándose con sus espectadores.

Dejando de lado el cuestionario de preguntas, Adara ha continuado: "Me siento fatal. Tengo que asimilar muchas cosas, desde que me estoy separando a que me han dejado, pasando por la mala relación con mi padre porque no nos hablamos. Pasan muchas cosas detrás de la televisión, sobre todo decepciones con muchas personas. La televisión te da cosas muy buenas pero también saca la cara verdadera de muchas personas. Es un cúmulo de cosas que todavía tengo que procesar".

Una complicada situación a la que se suma la ausencia de su madre, que se encuentra concursando en Supervivientes: "Todo este cúmulo de cosas me ha pillado sin mi madre, entonces no me siento muy comprendida. Tengo un cóctel de sentimientos en mi vida. Hay personas a las que se los explico y la gente no lo entiende. Me gustaría sentir que alguien me entiende".

Un cúmulo de sentimientos que provocaban que Adara explotase y comunicase su drástica decisión: "Llegados a este punto quería contaros que este va a ser el último capítulo. No puedo seguir exponiéndome. No puedo hacer como si no pasara nada en mi vida. Necesito parar, que mi vida se estabilice. Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo, tocar fondo, para después salir a flote".

"Tan solo quiero recuperarme. Os quiero dar las gracias por haberme acompañado en esta etapa. Os quiero muchísimo y espero que nos veamos pronto", ha terminado Adara, despidiéndose de sus seguidores por lo menos por un tiempo.