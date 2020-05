Crecen las presiones para destituir a Alfonso Merlos en el Colegio de Abogados

La "pillada" a Alfonso Merlos durante una entrevista por videollamada para Youtube, donde se reveló que convivía con la reportera Alexia Rivas en plena relación con Marta López, ha adquirido tintes casi legendarios y sin duda internacionales. Lo que no se dudaba hasta ahora ha sido la valía profesional de Merlos, reconocida incluso por la ex de GH, ni su labor dentro del departamento de prensa del Colegio de Abogados.

No obstante, la tormenta mediática del "Merlosgate" podría repercutir a al periodista no solo en lo personal sino lo profesional, en tanto no faltan voces de protesta contra su labor como director de comunicación de la citada institución.

En declaraciones a la revista Semana, Ángeles Chinarro ha asegurado que quejas como las de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que preside surgieron antes de que se publicase el vídeo de Merlos, y vienen del nombramiento "a dedo" del periodista y la escasa transparencia de su trabajo en el Colegio.

Defienden que la contratación de Trocadero Comunicación, la agencia del periodista, se produjo tras asesorar al actual decano del Colegio de Abogados, José María Alonso, para ganar las elecciones hace tres años.

Merlos no se habría presentado a convocatoria pública alguna y su sueldo de 181.000 euros anuales no está justificado, según Chinarro, que sostiene además que para su fichaje se tuvo que cesar a anteriores trabajadores, en concreto a cuatro compañeros, extremo que la institución nunca justificó. Trocadero emplea en total a siete personas para una labor que no requiere de ese sueldo, en opinión de su asociación.

Sin embargo, fuentes de la revista Semana aseguran sobre la labor de Merlos en el Colegio e Abogados que el periodista está muy implicado en su labor como director de comunicación, e insisten en que tan solo se ausenta de ese puesto cuando se le requiere como colaborador televisivo.

A comienzos de esta semana, y al calor del escándalo y numerosas declaraciones en redes sociales de abogados contrarios a la presencia de Merlos en la institución, se produjo una junta para decidir la continuidad de Merlos, puesto que por el momento sigue ejerciendo.