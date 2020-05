Una de nuestras más divertidas y eficaces actrices cómicas, Anabel Alonso, vive estos días entre la ilusión e incertidumbre, en vísperas de ser madre, cuando cuenta cincuenta y cinco años. Pareja de la directora argentina Heidi Steinhardt desde 2013, confesó en 2017 ser lesbiana. De lunes a viernes aparece a la hora de la sobremesa en una popular y ya prolongada serie, Amar es para siempre, en Antena 3 donde interpreta el papel de "Benigna".

La vida sentimental de esta vasca nacida en Baracaldo siempre fue muy discreta y nunca se contó en las páginas de las revistas rosas. Ya en tiempos recientes, cuando en los ambientes faranduleros era obvia la relación que mantenía con una directora escénica, optó por hacerlo público, sin dar muchos detalles. Conoció a Heidi Steinhardt, de cuarenta años en la actualidad, cuando ésta la dirigió en el elenco de la obra teatral Lastres, estrenada en el Bellas Artes madrileño en 2013. Dos temporadas más tarde Anabel Alonso volvió a ponerse a sus órdenes en las representaciones de El trombo metálico. Para entonces, ya eran pareja de hecho y derecho. Se plantearon un día adoptar un bebé, pero tras muchas diligencias llegaron a la conclusión de que ello les iba a suponer dos o tres años de espera y un sinfín de papeleos. Y decidieron que Heidi pariera un niño, sin dar más pistas del procedimiento adoptado. Pueden suponerse cuales son los dos métodos posibles. Asunto muy delicado para que uno se entrometa y que nos merece el máximo de los respetos. La maternidad siempre es bienvenida en este mundo tan convulso que ahora vivimos, cuando desde encuestas oficiales hace ya tiempo que se ha demostrado el envejecimiento de la población española y el bajo número de natalidad entre las jóvenes parejas.

Anabel Alonso | Archivo

Muy querida entre los de su profesión, excelente actriz especializada en la comedia aunque haya demostrado también brillar en el género dramático, y también voz muy reconocida en los estudios de doblaje, Ana Isabel Alonso confesaba que su vocación artística le sobrevino a la edad de quince años: "Yo siempre fui muy payasa, muy numerera". Estuvo en un grupo de aficionados al teatro, estudió Arte Dramático en San Sebastián y ya establecida en los Madriles pasó por los últimos programas de La bola de cristal. No se arrepiente de haber olvidado los estudios de Turismo, como querían sus padres. Porque dejó constancia de su buen quehacer interpretativo en series como Los ladrones van a la oficina, que duró diez temporadas, en el personaje de "la Pruden", lo mismo que en 7 vidas y su secuela Aída donde incorporó precisamente el papel de una lesbiana, Diana Freire. Y en el teatro y el cine, Anabel Alonso, aun sin tanto protagonismo, también pudo exhibir su vis cómica: en las funciones de Maribel y la extraña familia, o ya en la gran pantalla (Kika, El robobo de la jojoya, Las cosas del querer II…).

Anabel Alonso es muy activa tuitera y a veces se ha metido en líos por sus muy radicales expresiones. Ella es así, resuelta, muy directa en sus juicios, pero no creemos tenga intención de herir a nadie ni comportarse irrespetuosamente. Pensamos que es una encantadora mujer, impulsiva eso sí, que en las redes sociales, días atrás recibía parabienes anticipados por su inminente maternidad. Su novia, o compañera (se nos hace extraño llamarla esposa, pues no parece hayan oficializado tampoco su relación) publicó no hace mucho una fotografía con la cintura de Heidi al aire, mostrando su estado de buena esperanza. No ha querido anunciarnos el sexo de la criatura. Lo importante es que llegue bien a este mundo en estas horas y horas de zozobra.