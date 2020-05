La sorpresa que ha recibido Paz Padilla en el hospital de Móstoles

Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, Paz Padilla fue una de las primeras en coger hilo y aguja para ayudar en lo posible. La presentadora ha querido aportar su granito de arena cosiendo batas y mascarillas para los sanitarios de nuestro país, un material escaso en estos momentos.

Semanas después de realizar sus primeros encargos, Paz ha recibido un mensaje que le ha emocionado. En esta foto que ella misma ha publicado podemos ver a varios enfermeros y enfermeras con un claro mensaje: "Gracias Paz Padilla".

Y es que ver que su trabajo ha sido de ayuda para alguien ha ilusionado a la gaditana: "Me he emocionado mucho cuando he recibido vuestra foto. Enfermeras y enfermeros de HM Puerta del sur Móstoles. Te pones a coser sin saber quien usará las batas y mascarillas, solo con la idea de ayudar en lo poquito que puedes aportar y al veros no he podido contener las lágrimas".

Un mensaje que terminaba con un simbólico gracias para todos nuestros sanitarios, "los héroes de esta pandemia": "Gracias a vuestra labor y vuestro agradecimiento, espero haber aportado un poquito de alivio a tanto sufrimiento. Gracias. A todos por arriesgaros por nosotros y salvar vidas".