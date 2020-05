El mensaje secreto de Alfonso Merlos a Alexia Rivas que ha pasado desapercibido

El Merlosgate sigue acaparando todos los titulares de las revistas del corazón y diariamente conocemos nuevos detalles sobre el triángulo amoroso formado por Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. Vídeos, cruces de acusaciones, versiones enfrentadas, y toda una maraña de deslealtades que han enganchado a millones de espectadores.

La reportera de Socialité, ha pasado de ser una completa desconocida, a ser uno de los personajes más buscados del momento después de su aparición estelar en el vídeo que destapó la mediática infidelidad. Abrumada por la repercusión, Alexia ha decidido retirarse temporalmente de su programa y ha amenazado con recurrir a los tribunales si se sigue hablando de ella.

A pesar de los malos momentos que asegura que está atravesando, Alexia continúa su relación con Merlos y su círculo más cercano confiesa que están "en su mejor momento". Incluso hay quien se ha percatado del romántico mensaje que el tertuliano político habría enviado a su recién estrenada pareja: desde que saltase el escándalo, Merlos luce en sus apariciones una pulsera que comparte con Alexia. "No la ha tenido nunca", corroboraba Marta López por teléfono en Sálvame. "No era habitual y me imagino que es un detalle que ha querido tener con su chica", aseguró Carlota Correra.