Tamara Gorro lleva dos meses sin ver a sus hijos: "Es muy doloroso"

Tamara Gorro vive una cuarentena muy complicada por la separación de sus hijos. Cuando su marido Ezequiel Garay dio positivo en coronavirus, la pareja tomó la difícil decisión de mandar sus hijos con sus abuelos a Madrid mientras ellos se quedaron en la casa que tienen en Valencia.

Una separación que continuará como mínimo hasta el 22 de junio, cuando vuelva a ser posible la movilidad entre provincias. Una noticia que ha afectado especialmente a Tamara Gorro, que esperaba poder ver a sus hijos antes de esa fecha. Esta semana, la influencer ha compartido sus sentimientos en sus redes sociales y ha confesado el dolor que siente al no poder estar con ellos: "Este tipo de vídeos te dan satisfacción y alegría", escribió. "Pero es doloroso porque quiero estar con ellos (…) A mí me gustaría saber cuándo podremos viajar a por nuestros hijos. ¿Hasta junio? ¿Estamos locos? No puedo salir de la provincia, son dos meses sin ellos y no sé lo que me espera", se lamentó Tamara.

"Creo que estoy siendo una ciudadana ejemplar al igual que la mayoría de los españoles y hay mucha gente como yo. Hay enfermeras y médicos que tienen a sus hijos con sus abuelos y que necesitan ir a por ellos. No sé qué hacer. Estoy informándome y cuando sepa algo os lo comunico", comentó a todos sus seguidores, que continúan mostrándole su apoyo en estos complicados momentos.