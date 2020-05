El 'Merlosgate' destapa la inesperada ruptura de Merche y Arturo Requejo

El Merlosgate o Merlos Place, el culebrón amoroso del momento, añadió el pasado fin de semana un nuevo personaje. El ex gran hermano Arturo Requejo confesó en el programa Viva la Vida de Telecinco que tuvo varios encuentros entre febrero y marzo de este año con la periodista Alexia Rivas, cuando supuestamente ésta estaba saliendo con Alfonso Merlos. Un bombazo que no hizo más que confirmar la inesperada ruptura de Requejo con la cantante Merche, cuya relación se inició en 2013. Hace tiempo que el exconcursante de Gran Hermano y la cantante decidieron tomar caminos separados y ya no viven juntos.

Terelu Campos fue la encargada de hablar por Merche, que no quiere verse involucrada en esta historia. Según la colaboradora, la artista está "tranquila porque la relación se terminó el pasado mes de enero", por lo que se descarta una posible infidelidad por parte de Arturo. Además confesó que no tiene nada en contra de su expareja y que le parece un "buen tío", pero que ha sido un poco "torpe" con su manera de actuar.

Tal y como desveló Arturo, se vio con Alexia unas cinco veces y todas en casa de ella. "Hacía un mes que había roto con Merche pero seguíamos viviendo en la misma casa. Por eso iba a su casa porque andar por la calle... Yo no quería", explicó. Arturo y Alexia se conocieron a través de las redes sociales. "Miré su Facebook, le di un like y a la hora ya tenía una petición de amistad suya. Una máquina".

A pesar de que lo suyo solo era un "rollito", Requejo aseguró que Alexia buscaba una relación, pero a él no le terminó de convencer porque no podía estar con una mujer que no fuera vegetariana. "Yo ya tengo ciertas manías y el que es vegetariano o vegano tiene otro concepto de la vida", dijo. A eso se sumó el extraño comportamiento de Alexia cuando intentaba quedar con ella: "Las excusas que me dio no me las tragaba muy bien. Ella venía empujándome más a ver si me ponía más celoso". Según Requejo, sus "largas" se debían a que Alexia ya estaba quedando con Merlos.