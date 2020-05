Pilar Rubio está feliz en su sexto mes de embarazo. Pronto llegará su cuarto hijo y tanto ella como su marido Sergio Ramos anunciarán el sexo de su bebé a través de sus redes sociales, tal y como hicieron anteriormente con sus otros bebés.

La mujer del futbolista ha presentado su colección de bañadores y bikinis que ha creado con el respaldo de la firma Selmark. "Esta idea surgió el pasado año, tanto ser imagen como el diseñarlo. Era un sueño, soy muy perfeccionista y han confiado en mí. Me lo preparé a fondo, hablé con muchas mujeres y, una vez conseguida toda la información, comencé a crearlos".

Pilar Rubio explica que quiere que "la mujer que los utilice se sienta segura, no quiero que tengan ninguna pega, y te aseguro que no la tienen. Todos favorecen porque cuentan con todos los elementos: diseño, material y confección. El precio es de mercado, para nada es exagerado, están bastante adaptados por la gran calidad que tienen". Así lo explicó.

Pilar Rubio y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

La pandemia, según me comentó, la está llevando bastante bien. "Me he marcado unos horarios estrictos, no me sobran las horas del día", cuenta Pilar Rubio. "Me levanto muy temprano para hacer deporte mientras los niños siguen dormidos, y por supuesto, Sergio me ayuda mucho. El hacer ejercicio nos viene muy bien, tanto al bebé como a mí. Respecto al sexo, te aseguro que nos da igual, lo importante es que venga bien y esté sano. Los niños están encantados con la llegada del nuevo hermano, y al ser tres, ya no hay problema de celos".

Sobre su marido Sergio Ramos, "este confinamiento lo lleva bien, de esta manera también disfruta mucho de los críos. Ahora tenemos que hacer de padres y maestros, es lo que toca. En cuento pueda me incorporaré al trabajo", contó la presentadora.