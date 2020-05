Expulsión fulminante en 'Masterchef' por el plato más vergonzoso de su historia: "Cruza esa puerta y adiós"

Las cocinas de Masterchef vivieron este lunes uno de sus momentos más tensos de su historia. El jurado del programa compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera decidieron expulsar fulminantemente a Saray tras presentar un plato de perdiz sin cocinar ni desplumar en la prueba de eliminación: "Te pido por favor que te quites ese delantal. Cruza esa puerta y adiós", dijo Jordi invitando a la polémica concursante a abandonar el plató.

La decisión de no cocinar de Saray vino motivada por un discusión que tuvo lugar antes de la prueba con algunos de sus compañeros, que la acusaron de ser una persona "que crea malos rollos entre el grupo". Desmotivada, Saray se negó a desplumar una codorniz: "Me han dado menos tiempo que al resto, ¿y tengo que cocinar eso? Ni muerta". Sobre el plató, presentó un puré de verduras y el ave sin desplumar ni cocinar. Algo inédito hasta ahora en Masterchef. Aunque Pepe Rodríguez le suplicó que "por respeto", no presentase eso ante el jurado, Saray decidió mostrar su obra para ser valorada.

"Me has faltado al respeto a mí, a tus compañeros, al programa y a las 28.000 personas que se han presentado al casting. Entiendo que te rindas, que no quieras cocinar, pero lo que le has hecho a este producto (la codorniz) no tiene justificación alguna", decía Jordi mientras intentaba limpiar el ave.

Saray justificó su actuación asegurando que se había bloqueado al ver "un ave moribunda" y tener tan solo 20 minutos para desplumarla y cocinarla (desventaja impuesta por uno de sus compañeros). "Es de tener muy poca vergüenza. Estos chicos que tienes detrás, tus compañeros, han hecho todo lo posible para presentar ante este jurado un plato decente. Un compañero (Iván) tenía el mismo producto que tú y no sabía como utilizarlo, lo ha limpiado en dos minutos y medio", le contestó el chef catalán totalmente indignado.

"No estás haciendo nada para estar en las cocinas. Así que te agradecería que te quitaras ese delantal negro que ni siquiera mereces y cruces esa puerta ahora. Adiós", exclamó finalmente para expulsar sin ningún tipo de compasión a la concursante. "Me encuentro bien porque me encuentro liberá'. Yo me voy a mi casa feliz y contenta de estar con los míos. Pienso que no le he faltado el respeto a nadie. Tampoco hay un drama, ni es el fin del mundo, pero no era la forma en la que yo me esperaba irme de Masterchef, pero ha sido así y yo lo acepto como venga", dijo ella tras salir del plató.

Los chef pidieron disculpas al resto de concursantes y admitieron su error a la hora de elegir a Saray en el casting: "Nos equivocamos con ella y queremos pedir disculpas a vosotros y al resto de gente que se presentó al casting".