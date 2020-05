La exmujer de Gabriel Rufián llama a su nuevo perro Rufi

Mireia Varela, exnovia de Gabriel Rufián, ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus seguidores de Instagram, donde de vez en cuando lanza indirectas contra el que fue su novio durante años y le rompió el corazón. Varela, madre del único hijo del diputado de ERC, compartió una foto en la que anunció que ha adoptado un perro al que ha llamado Rufi. Para colmo, el animal es un galgo español.

"Después de los seis meses de rigor... ¡Ya es oficial! Rufi, Biel y mamá. Donde caben dos, caben tres", escribió junto a una imagen de la pata de Rufi y su cartilla sanitaria. Un nombre muy peculiar que, para algunos de sus seguidores, solo deja ver que Mireia todavía no ha superado la ruptura con Rufián.

Varela se hizo famosa por airear en las redes sociales el dolor del abandono del portavoz de ERC: "He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan", escribió a propósito de su ruptura.

La revista Lecturas avanzó a principios de año que Rufián y su actual novia, la periodista y jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso Marta Pagola, tenían pensado casarse este año en Hondarria (Guipúzcoa), pero la crisis del Covid-19 podría haber estropeado sus planes.