Sale a la luz un supuesto amante famoso (y casado) de Marta López

Nuevo giro en el culebrón formado por Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas. La ex gran hermana podría haber pasado de víctima a verdugo en tan sólo unos días. O al menos eso es lo que se aseguró este lunes en el programa Sálvame ya que, según la información que manejan, Marta podría haber tenido un affaire con un hombre casado y muy famoso de nuestro país. Una relación que podría haber compatibilizado con su noviazgo con Alfonso Merlos.

Las apuestas por la identidad de este famoso no tardaron en copar el debate de los colaboradores. Uno de los que más pistas aportó fue Kiko Hernández, amigo íntimo de la ex gran hermana que, aunque aseguró que nunca traicionaría a Marta, dio varios detalles de su vida sentimental.

Según el tertuliano, habría mantenido una relación con dos futbolistas muy famosos de primera división, así como una aventura con un político muy valorado de este país, aunque intentó corregir sus palabras tras un tirón de orejas de Marta: "Me he confundido, no ha tenido nada con ningún político", dijo provocando la risa entre los presentes. "Fue en Crónicas Marcianas, hace 18 o 19 años. Era otra compañera, no Marta".

Lo que sí confirmó es la relación de Marta con una persona "muy conocida" de este país. Tanto que la situaría entre las "15 personas más famosas de España". "Suele hacer portadas hablando de lo bien que le va la relación con su mujer. Que también es muy conocida. Si Marta habla tiene para 30 deluxes". Aún así, aseguró que Marta nunca habría sido infiel Alfonso Merlos. "Es una historia que ocurrió meses antes".