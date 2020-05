Tamara Gorro, devastada por la muerte de una seguidora: "Mi corazón se ha roto"

Perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros... No me hace falta conoceros para quereros. De ahí nacen las alegrías y por desgracia también las penas, el dolor... Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo. Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos. Nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso. Esta rosa es para ti querida y preciosa @anitaurbano siempre te recordaré. Todo mi amor y cariño para su familia y amigos. Y a tod@s vosotros, por favor no me faltéis, porque sois muy importantes para mí, y me rompéis de dolor... Os amo familiar virtual

