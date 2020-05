La nueva decepción que se llevará Rocío Flores con su madre cuando vuelva a España

Desde que arrancó la nueva edición de Supervivientes el pasado mes de febrero, Rocío Flores no ha dejado de mandar mensajes conciliadores a su madre Rocío Carrasco. La pregunta que la superviviente siempre se ha hecho es si su progenitora estaría siguiendo sus hazañas, una pregunta a la que la revista Lecturas ha respondido en su edición impresa de este miércoles.

Según la publicación, una persona cercana al entorno de Rocío confirma que no está viendo a su hija concursando en el reality: "No puede soportar el dolor", asegura. "Se niega". En la isla, Rocío Flores cada día se muestra más esperanzada en que alguna vez puedan arreglar sus diferencias. Algo que no comparte el entorno de su madre: "Sería una buena noticia que se reconciliaran, pero es difícil".

El motivo parece ser la negativa de la Supervivientes de disculparse por el polémico episodio que las enfrentó en un juzgado. "Hay que saber entonar el mea culpa, por todas las partes. Nadie es perfecto. El perdón en la vida está para algo", comentó Terelu Campos en Viva la Vida cuando salió a la luz la información. En el concurso, Rocío siempre se ha defendido de los que aseguran que es una persona violenta: "Mi vida es mucho más que un episodio concreto. Llevo años escuchando barbaridades sobre mi persona, pero soy la que la gente ve en su casa y lleva viendo dos meses".

A pesar de las súplicas de su hija, parece que Rocío ha cumplido con sus palabras y no está siguiendo sus aventuras en Honduras: "Solo veo Netflix, ¿eso lo echan en Netflix?", contestó cuando se le preguntó si vería el concurso de su hija antes de comenzar.