Lo que planean Alfonso Merlos y Alexia Rivas: demandas "apuntando arriba" y "más unidos que nunca"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para contar todos los temas de la actualidad social. Centrada, una vez más, en la polémica sexual a raíz del vídeo de Alfonso Merlos y la reportera Alexia Rivas, que fue descubierta en la residencia del periodista que mantenía una relación con la también tertuliana Marta López.

La periodista Beatriz Cortázar desveló en esRadio las últimas novedades de la vida íntima de la pareja. Que, pese a todos los pesares, ha cerrado filas y está más unida que nunca frente a la adversidad.

"Os puedo asegurar que la pareja de Alfonso Merlos y Alexia Rivas, que lleva poco tiempo, está más unida que nunca y totalmente compenetrados. Cada vez que él o ella hacen algo, lo hacen de mutuo acuerdo. Lo consensuan todo y han decidido tener diferentes despachos para las diferentes demandas. Pero todo está hablado y consensuado".

Por lo tanto, Alexia Rivas y Alfonso Merlos han decidido afrontar juntos la polémica… y las demandas que están por venir. "Están muy unidos y confinados en casa de Alfonso. Alexia tiene ahora un contencioso por la baja medica laboral pero también una demanda aparte. Tiene complicado volver a reincorporarse, hay una problema laboral en el lugar donde trabaja de ella contra la empresa", anunció Cortázar sobre el negro futuro laboral de Alexia en su programa de origen, uno de los que se han sumado al escándalo del vídeo inicial que Merlos protagonizó.

Sobre la demanda de Merlos, la periodista señaló que se presenta este mismo miércoles y que en ella no se menciona a su ex, Marta López, responsable de contar con pelos y señales todo tipo de intimidades a modo de "venganza". "Alfonso no va a demandar de momento a Marta López, los abogados apuntan más para arriba, productoras, cadenas…", dijo Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico.

La situación de Alexia es distinta, ya que aunque Merlos colaboraba en Telecinco su sustento está en otros quehaceres.

"Alexia Rivas decidió que no quiere participar en esta situación", dijo Cortázar en Es la mañana de Federico. "O te subes al carro y te arrastran, o te sales con todo lo que eso conlleva. Ella optó por lo segundo". No obstante, sí es cierto que Alexia Rivas habló en un primer momento para Socialité en una larga entrevista en la que dio su versión de los hechos. "Lo hizo en un primer momento por intentar arreglar todo de una manera buena, pero pecó de ingenua o de creer que vas a controlar esta situación. Estas situaciones no se controlan, puedes estar o no estar pero no puedes con los medios".

No obstante, el consuelo lo ha encontrado en la figura de Merlos, y ambos han decidido seguir con una relación que daba sus primeros pasos. "Ellos están muy unidos y juntos en sus demandas, aunque cada no con su despacho de abogados".

Queda una última duda: ¿qué será de la amistad de Merlos con el también periodista Javier Negre, responsable de la videoentrevista donde se vislumbró por primera vez a Alexia en ropa interior paseando por su casa? Las sospechas de que podría ser una revancha por anteriores episodios sentimentales o que el periodista responsable del programa "Estado de alarma" se aprovechó de la situación para dar un "campanazo" mediático a costa de su hasta ese momento amigo.

"¿Quién va a ser la primera víctima en el circulo social de la pareja merlos-alexia?", se preguntó Beatriz Cortázar. "El que era íntimo amigo y compañero de él, Javier Negre. Nadie puede probar si el video se dejó aposta pero el compadreo que había y la amistad es agua pasada. Hay un resquemor, una duda en el aire".