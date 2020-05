Miguel Abellán y Sara Sálamo se enzarzan en Twitter: "Eres demagoga, hipócrita y mentirosa"

Sara Sálamo ha decidido declararle la guerra a los toreros en Twitter. La actriz comentó la petición de Cayetano Rivera de subvenciones para la tauromaquia comparándolo con las que pide el sector del cine y aunque el torero no contestó, fue su colega Miguel Abellán quien salió en su defensa. "Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía. Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto, ¿cuántos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tú séquito animalista? Hipócrita", escribió el diestro.

Fue entonces cuando comenzó un cruce de reproches del que fueron testigo todos sus seguidores. "Eres el único torero con el que he hablado en mi vida cara a cara. Ambos fuimos respetuosos y tuvimos escucha mutua (veo que eso ya lo has perdido). Y me confesaste las perrerías que le hacéis al toro justo antes de soltarlo en la plaza. ¿Te acuerdas?", respondió Sara, provocando el enorme enfado de Abellán, que la tachó de "mentirosa". "Te reto públicamente a que digas las supuestas perrerías que se le hacen y que dices que yo te dije. Además de demagoga y hipócrita eres mentirosa. Titiritera sabía que eras, veo que interpretas a la perfección el papel de embustera también".

A Sálamo le molestó que el torero se refiriera a ella como "titiritera", una palabra que ha popularizado Vox para referirse a los actores en España. "Ya veo que tú también desprecias mi sector. Y minusvaloras mi trabajo llamándonos 'titiriteros'. Espero que durante el confinamiento estés siendo coherente y ni se te ocurra ver series o películas. Yo te juro que torturas de las vuestras, no he visto ni una", respondió.

El torero terminó la discusión con un último mensaje. "Jamás he despreciado ninguna profesión, jamás. Quieres darle la vuelta a lo que te he dicho pero pierdes el tiempo. Si desprecio la mentira y nunca a las personas, te deseo a diferencia de ti lo mejor en tu vida en lo personal y lo profesional. Nos diferencian muchas cosas". Una fuerte discusión que volvió a enfrentar, además de a sus protagonistas, a animalistas y amantes de la tauromaquia en redes sociales.