Sorpresa nobiliaria: Tamara Falcó hereda el título de marquesa de Griñón

Hola sorprende con una exclusiva que adelantó ABC durante la tarde del martes: Tamara Falcó es la nueva marquesa de Griñón.

La revista no ha podido hacer mejor elección para su foto de portada: ha escogido una de archivo en la que vemos a Tamara vestida de gala y coronada con una espectacular diadema de brillantes. Leemos en la publicación que a lo largo de estos días ella y sus hermanos "ya han tenido la posibilidad de conocer las últimas voluntades de su padre, que, fiel a su carácter previsor, había dejado organizado todo su patrimonio en sus últimos años de vida".

En las últimas voluntades de Carlos Falcó, fallecido víctima del coronavirus, ha quedado dispuesto que Tamara herede el marquesado de Griñón, su título más querido. No explica Hola si esta decisión molestará o no a sus otros cuatro hermanos.

El mayor, Manuel, ostentará el marquesado de Castel-Moncayo. Su hija Alejandra ya posee desde 2001 el marquesado de Mirabel, heredado de su abuela materna. Sin embargo sus hijos pequeños, Adara y Duarte, parece que se quedan sin blasones. Tampoco habría nada en el reparto para Esther Doña, su última mujer, ya que firmaron un acuerdo prematrimonial en el que dejaban claro que "su relación se basaba en el amor". Lo dijo ella misma.

Tamara ya ha respondido a la elección. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. "Gracias Papi por dejarme el legado más bonito que se le puede dejar a una hija: tu amor", ha escrito en Instagram junto a una imagen del escudo del marquesado.

Por cierto que Hola explica con detalle cómo se han saltado los Griñón el confinamiento: según la revista, todos los hijos de Carlos Falcó se reunieron en la finca familiar de Malpica del Tajo para despedir a su padre en la capilla del recinto. Esther Doña, su viuda, no pudo estar porque sigue convaleciente.

Marta López se asegura una silla en Telecinco

Marta López también entra directamente en la lista de famosos que han roto las órdenes gubernamentales de salida a la calle. Las revistas de este miércoles dan cuenta de varios famosos que, como ella, se han saltado las normas a la torera.

Diez Minutos y Semana coinciden en el titular: "Marta López se refugia en sus hijos y en su ex". La primera opta por llevar a la portada las imágenes en las que vemos a la nueva colaboradora de Telecinco junto a sus tres vástagos y el padre de los dos mayores, el futbolista Jorge Cabeza. Marta y él estuvieron casados cinco años y se separaron hace ocho.

Semana publica en exclusiva que la Gran Hermana ya ha empezado a rentabilizar su ruptura y acaba de firmar un "jugoso" contrato con Telecinco: la productora La Fábrica de la Tele, artífice de los programas estrellas de la cadena, la ha fichado como colaboradora de Sálvame para que acuda tres veces por semana al espacio vespertino. Además, hará dos Deluxe mensuales y mantendrá su participación en ‘Ya es mediodía’. Por todo ello, se embolsará 33.000 euros en tres meses.

Para colmo tenemos que leer que no lo ha hecho por dinero: "Marta lleva tiempo queriendo hacerse un hueco en televisión y su intención es forjarse un hueco en la pequeña pantalla", dicen sus allegados.

Alfonso Merlos habla en 'Hola'

Hola dedica su página 75 al Merlos Place, el escándalo sexual de esta quincena, pero lo hace casi de tapadillo, sin apenas destacar que ha hablado con el periodista, que no ha vuelto a manifestarse desde el día después de la polémica, cuando tuvo que pasearse por los diferentes programas en los que trabaja y fue interrogado sobre el tema.

"Esto ha tomado una deriva en la que tienen que tomarse unas medidas muy especiales, que son las que se están adoptando y adoptarán. Yo tengo que mantener silencio", ha dicho Merlos.

No concreta si emprenderá algún tipo de medida legal: "Simplemente voy a seguir las indicaciones que tengo que seguir para protegerme y defenderme mejor".

Eva y Cayetano, "Más unidos que nunca"

Otra pareja que se salta las normas del desconfinamiento y es cazada en plena escapada familiar ilustra la portada de la revista Semana. Son Eva González y Cayetano Rivera, que pasearon con su hijo por Mairena de Alcor, la localidad sevillana en la que están pasando la cuarentena. La ley prohíbe que dos progenitores juntos paseen a los niños.

Semana destaca que el encierro ha fortalecido a la pareja después de que en diciembre estallase el "escándalo Karelys", que destapó las amistades del torero en Londres. Amistades por decir algo: luego se descubrió que había sido víctima de una encerrona en toda regla.

Rocío Carrasco está viendo a su hija

Asegura Lecturas en exclusiva que, a pesar de los llamamientos que está haciendo Rocío Flores desde Honduras, Rocío Carrasco ni siquiera ve el programa en el que concursa su hija.

La revista dice haber obtenido en exclusiva "el testimonio de una persona de su impenetrable entorno", el de Rociíto, que confirma que no la sigue en Supervivientes porque "no puede soportar el dolor. Se niega a verla en el concurso". La revista añade que las personas cercanas a la hija de Rocío Jurado no se muestran muy esperanzadas con la posibilidad de que se produzca un acercamiento.

Carmen Borrego, enferma de coronavirus

Carmen Borrego está enferma: tiene coronavirus. Lecturas explica todos los detalles de cómo está llevando la hija de Teresa Campos la enfermedad, e incluso asegura que ha hablado con ella para confirmar la información. Pero no hay entrevista ni declaraciones entrecomilladas.

Citando "fuentes cercanas" a la periodista, leemos en Lecturas que Borrego se hizo un primer test cuando comenzó a sufrir fuertes dolores musculares y gastroenteritis aguda. Asegura la publicación que está muy decaída, físicamente muy afectada, aislada de sus seres queridos y muy preocupada por su madre. Sin embargo no ha requerido atención hospitalaria.

Coctel de noticias

Alejandra Prat también ha padecido coronavirus. Hola ha hablado en la hija de Joaquín Prat, que permanece confinada junto a su familia en Barcelona tras haber superado la enfermedad: "Lo hemos pasado juntos", asegura.

Omar Montes quiere recuperar su gloria. Ya llevaba mucho tiempo callado y ha concedido una entrevista a Lecturas en la que habla de los Pantoja, la familia que le ha hecho famoso (sus éxitos musicales han venido después). Dice que "Isabel es como una madre para él", porque están siempre en contacto. Y añade que de Chabelita no quiere ni oír hablar. También dice que se siente identificado con Julio Iglesias "porque también ha sido un sex symbol".

Elena Tablada presenta a su hija en Hola (exclusiva mediante). La niña, Camila, ha venido al mundo en plena crisis sanitaria por la pandemia. Ahora, Elena posa con su marido, Javier Ungría, pero sin la hija que tiene con David Bisbal, seguramente para evitar posibles demandas del cantante, quien, por cierto, ni siquiera la ha felicitado.

Ana Obregón aplaude cada tarde a los sanitarios desde la clínica en la que está ingresado su hijo. Hola publica las fotos de Obregón homenajeando a los médicos en el balcón de la habitación en la que Álex lucha contra el cáncer. Con ella, Carolina, la novia de Álex.

Ana de Armas celebra su 32 cumpleaños con Ben Affleck. La actriz hispano-cubana ya no esconde su amor y ha publicado imágenes de todas las sorpresas que le preparó el actor en su confinamiento en el desierto.