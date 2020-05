Alba Carrillo: "El Gobierno no lo está haciendo nada bien"

Alba Carrillo está pasando esta pandemia confinada en su casa con su hijo Lucas y con su madre. No pisa la calle a no ser que sean por motivos imprescindibles, como ir a la compra a o a la farmacia. "Esto es una pesadilla, esperemos que pase pronto. Es una situación muy complicada, mi padre está con mi tío y con mi abuela que tiene 98 años, nos hemos dividido de esta manera y, gracias a las nuevas tecnologías, es mucho más llevadero. Ahora que ya se puede salir con un cierto horario, lo primero que hemos hecho es ir a ver a mi abuela pero desde la calle. La verdad es que ha sido muy emotivo, la he visto bien a pesar de su edad, hay veces que se le olvida esta situación y quiere salir". Así me comentó.

La modelo piensa que en el Gobierno no lo están haciendo nada bien. "Hay muchas cosas que se están gestionando mal, es muy complicado, no se han dado cifras exactas, aunque no soy capaz de juzgar a nadie. Han dejado a muchos médicos en una situación de riesgo y, cuando esto termine, habrá que dar explicaciones porque hay muchas cosas que no están bien gestionadas".

Alba y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Alba Carrillo sigue trabajando en el programa Viva la Vida. "Voy a Telecinco, al ser en Madrid, y estoy muy contenta.Es una situación muy difícil, y estoy muy agradecida, el hecho de haber estado en Gran Hermano me ha permitido tener unos ahorros para poder pasar esta situación tan complicada".

La colaboradora cuenta además cómo lo lleva Lucas, su hijo con Fonsi Nieto. "Lucas nos está dando una lección totalmente inesperada, porque tiene una capacidad de adaptación tremenda. Habla cada día con su padre, juega a la Play y hace sus deberes. La verdad es que te enseñan mucho, los padres sufrimos mucho más que ellos, esta situación para ellos es mucho menos dramática. Al principio de todo esto estaba encantado de no ir al colegio, y ahora está deseando regresar. Cuando su padre, Fonsi Nieto, le contó que iba a tener un hermanito, se volvió loco de alegría, tenía muchas ganas. Lucas lo pasó muy mal al perder a su abuelo, y esto le ha venido muy bien, al saber que va a ser el hermano mayor. Es una situación muy bonita".

Alba también habló sobre la futura paternidad de su ex, con el que ahora parece haber arreglado las cosas. "Yo me alegro mucho por Fonsi, su estabilidad me preocupa porque eso repercute en nuestro hijo. Me llamó personalmente para decirme que iban a tener un bebé, y ese detalle me hizo mucha ilusión. Afortunadamente, ahora nuestra relación es muy buena. El fallecimiento de su padre nos ha unido, yo estuve acompañando a la familia en esos momentos tan tristes y por eso mismo siempre digo que no hay mal que por bien no venga.No hay duda de que todo lo bueno que pase será positivo para nuestro hijo, a él le hace muy feliz, y es nuestra prioridad. Nuestros problemas nunca han repercutido en el crío, y por suerte, los hemos podido solucionar".