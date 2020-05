El padre de Julen y la familia de Reyes hablan sobre la estafa de José Antonio Avilés

Lo que comenzó como un juego de Sálvame para descubrir las mentiras del supuesto periodista y concursante de Supervivientes José Antonio Avilés ha tomado dimensiones más oscuras. A las personas que le acusan de estafarles dinero con mentiras y haciendo uso de sus contactos en la televisión, nuevas voces han denunciado las artimañas del superviviente para conseguir sus propósitos.

Entre ellos se encuentran los padres de Julen, el niño fallecido tras caer a un pozo en Totalán en enero de 2019. Según Kiko Matamoros, Avilés aprovechó que había conocido a un primo de familia para que le presentara a José, padre el niño. "Tuvo una conversación con el padre off the record, ni se habla de publicar ni nada y él transcribió la conversación y la vendió". El propio Avilés habría contado que vendió la exclusiva por 18.000 euros pese a que le aseguró que no se publicaría. Tras los acontecimiento, el periodista afirmó que cedería el importe íntegro de lo que habría cobrado a la familia: "Le hace llegar 6.000 euros, los cuales él declara y Hacienda le quita 1.500 euros, así que al parecer ha cobrado 4.500 euros por una cosa que se vendió sin su autorización, sin su consentimiento y por un importe superior".

El programa acudió al domicilio de los padres de Julen para saber su opinión al respecto. Aunque evitaron mostrarse frente a las cámaras, José facilitó un audio al programa para que quedara constancia de su opinión: "Ya se ha visto cómo es y lo único que quiero es que nos quedemos tranquilos, como estamos. No quiero tener nada que ver con este chaval. Estamos reuniendo todos los papeles y todas las pruebas para mandárselas a nuestra abogada", decía.

Un método que habría utilizado también con la familia de José Antonio Reyes tras el accidente de tráfico que acabó con su vida y la de su primo Jonathan Reyes y dejó heridas graves en su primo Juan Manuel Calderón. Según la familia del futbolista, Avilés habría perseguido a los padres en el momento más complicado de sus vidas y les insistió en entrevistar al superviviente del accidente: "A nosotros nos hizo chantaje emocional", dijo la madre del Juan Manuel. "Aseguró que era amigo íntimo de Reyes, que se conocían de Córboda. Se acercó a los padres y lo hizo en un momento muy crítico. También estuvo detrás de mi hijo desde que ocurrió el accidente para que hablara. (...) Ha jugado con los sentimientos de un niño de 23 años, con unos padres que han perdido a un hijo y con nosotros", añadió.