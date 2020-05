El desconocido pasado amoroso de Rodolfo Sancho (incluyendo una misteriosa ruptura)

Este pasado martes, 5 de mayo, se ha iniciado la cuarta temporada de una de las series de mayor audiencia en Televisión Española: El Ministerio del Tiempo. Y uno de sus principales protagonistas, Rodolfo Sancho, resulta que "ha resucitado", por cuanto el personaje que inició en el estreno de ese espacio, Julián Martínez, enfermero del Samur, que perdía la vida en otra anterior temporada, reaparece ahora convertido en galán cinematográfico en la España de la postguerra, con bigotito muy del Régimen entonces imperante, y a su vez involucrado en una oscura trama de espías. Rodolfo Sancho, que cumplió recientemente cuarenta y cinco años y lleva una magnífica carrera en la pequeña pantalla sobre todo, al margen de sus más espaciadas presencias en el cine y el teatro, tiene una historia sentimental poco conocida del gran público, de sus muchísimas admiradoras. Mantuvo una larga convivencia con una mujer a lo largo de catorce años, tuvo un hijo, rompió con aquel pasado hasta encontrar a quien ahora es su bella compañera, padres de una niña. El popular actor y su familia pasa el confinamiento en Fuerteventura, adonde se fueron a vivir hace pocos años.

Rodolfo Sancho es uno de los tres hijos de Félix Sancho Gracia y la encantadora Noelia Aguirre, uruguaya. Los progenitores de nuestro ahora estupendo galán se casaron por poderes. Ella ejercía el periodismo, fue a entrevistar a quien se anunciaba en la compañía de Margarita Xirgu como Sancho Gracia, prescindiendo de su nombre de pila, y se enamoraron acto y seguido. Instalados ya en Madrid tras una prolongada estancia en Uruguay, Sancho Gracia se convirtió en uno de los actores más conocidos, muy en particular por la recordada serie Curro Jiménez. El padrino de esa boda de la pareja por poderes fue ni más ni menos que Adolfo Suárez. Quien fuera Presidente del Gobierno ejerció también de padrino en el bautizo de Rodolfo Sancho.

Rodolfo Sancho y Xenia Tostado | Cordon Press

Muy a menudo, Sancho Gracia frecuentaba entonces el Palacio de la Moncloa para jugar a las cartas los fines de semana con Suárez, en sus horas de ocio. El gran actor gozaba del cariño de sus compañeros y de la prensa del mundo del espectáculo. Era muy feliz con los suyos: llevaba cuarenta y tres casado con Noela. Seductor siempre, simpático a más no poder. La penúltima vez que nos vimos, me rogó: "Tratad bien a mi hijo Rodolfo… Va camino de ser un buen actor". No se equivocó. Y la mañana en que lo abracé por última vez, disimulaba su enfermedad: le habían extirpado un pulmón. Luego, padeció otro cáncer, éste de vejiga. Murió en agosto de 2012. Rodolfo lo tiene presente siempre en su memoria. Con él no tuvo tiempo ni ocasiones de trabajar juntos, salvo en Cachito, donde el joven compartió con su progenitor una breve secuencia.

Desde muy temprano quiso seguir los pasos de su padre. Fue a lo largo de cuatro temporadas aquel Nico de Al salir de clase, que le hizo ganar incontables admiradoras. Otras series en las que tomó parte fueron Amar en tiempos revueltos y La Señora, donde incorporaba a un atribulado sacerdote. Como Fernando II de Aragón volvió a brillar en Isabel durante tres temporadas. Y en medio de esos trabajos, con dieciocho años, se enamoró apasionadamente de una actriz llamada Silvia Bronchalo con quien, al año siguiente, tuvo un bebé al que registraron con los nombres de Daniel Jerónimo. Decía Roberto que por él, su hijo, dejó de ser un golfo, pues era muy enamoradizo y las chicas se lo rifaban. Con Silvia Bronchalo convivió por espacio de catorce años. Nunca dijeron por qué se separaron. Alguien propaló que él la engañaba y hasta que llegó a mantener acaloradas discusiones con episodios violentos. Nada que pueda probarse, pues Rodolfo Sancho goza del cariño de quien lo conoce, señalado como un hombre de trato agradable y tranquilo. Pero, ya se sabe, cuando una pareja rompe, siempre hay quien mete cizaña de por medio.

Transcurría el año 2005 cuando lo contrataron para la película Cuba libre. Cuando uno escribe o lee eso, referido a la isla o a la bebida, no deja de parecernos un oxímoron, por no decir que es un triste sarcasmo. Bien, el caso es que allí nuestro Rodolfo Sancho volvió a enamorarse, de una joven actriz catalana, siete años menor, de nombre Xenia Tostado. Y al cabo de poco tiempo, no pudiendo vivir el uno sin la otra y viceversa decidieron emprender juntos una nueva vida, relaciones de las que vino al mundo en 2015 su preciosa hija Jimena. Digamos que la pareja pasó por algunos periodos inestables, cortaron en 2011, para reanudar su unión al año siguiente. Y así, hasta el presente. Tras vivir en Madrid unos años optaron por un lugar tranquilo, paradisíaco que se dice al tratarse de una de las muy bellas islas canarias, Fuerteventura, donde fundaron su hogar. En estos años se les unió el primer hijo de Roberto, el antes citado Daniel Jerónimo, quien por lo visto tarifó con su madre o al menos eligió a su padre para estar a su lado. Silvia Bronchalo se retiró del mundo artístico para ganarse la vida como agente de seguros.

Xenia Tostado también pasó por la serie Amar es para siempre, y en otras más: Sin tetas no hay paraíso y Gigantes. Por otro lado dirige una empresa de ropa, Yocare. Con Rodolfo Sancho ha encontrado el equlibrio que ambos buscaban y hasta la fecha no han decidido a casarse.