A Iro se lo encontraron acurrucado en la esquina de un paso de cebra un di lluvia y friadie sabe cuatiempo llevaba allitaba empapado y teniedo a los humanos. Ahora, es un perro feliz. Es carin estastantemente pegado a sus duensu pasio mover las alfombras de la casa, prefiere los bordes de las pizzas que su comida ... ES UN POCO MUUUUCHO cotilla. De hecho creemos que lleva micros incorporados en su collar para despuevelar secretos de Estado. o no estoy ayudando a Iro, e estadando a misonrei creer que la vida es bonita, a levantarme. Por eso, gracias, Iro. Lo adoptamos en @doghorsecity , refugio donde hay ma 300 peluchitos abandonados. Estoy segura de que todos son tan fantaos como Iro. ♥>

A post shared by Alexia Rivas (@alexiaarivas) on May 7, 2020 at 1:27pm PDT