La productora de 'MasterChef Celebrity' ataca a Willy Bárcenas: "Son películas suyas, no es verdad" Macarena Rey asegura que TVE no tiene nada que ver y que Willy Bárcenas simplemente no pasó el casting.

Macarena Rey, en el centro | Gtres La denuncia de Willy Bárcenas, solista de Taburete, asegurando que se le había vetado en el casting del próximo MasterChef Celebrity, ha generado un vendaval de reacciones tanto desde Shine, la productora del espacio, como de RTVE. El cantante e hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró en redes sociales que no se le permitió participar pese a haber pasado el casting debido a "un nombre y unos apellidos". La CEO de la productora Shine Iberia, Macarena Rey, ha exculpado a TVE en declaraciones a la Cadena Ser, arremetiendo contra Bárcenas. "Es imposible que TVE se haya opuesto porque nunca llegó a su mesa", explicó. "Yo creo que Willy no está acostumbrado a ir a un casting. Él desconoce lo que es ir a un casting", dijo en La Ventana. Comunicado Shine Iberia - casting #MCCelebrity pic.twitter.com/EHyX2KW7hs — Shine Iberia (@ShineIberia) May 7, 2020 En su escrito publicado en redes sociales, Willy Bárcenas asegura que pasó el casting, que se le dijo que estaba dentro y simplemente estaba a la espera de la fecha de inicio de las grabaciones. "Él ha interpretado que porque vino a hacer un casting, y vino además dos veces, que por eso ya tenía plaza. Es desconocimiento seguramente del sector". Macarena Rey desmiente este extremo y asegura que "no es verdad ni que fue elegido, nunca fue elegido y nunca fue presentado a TVE como concursante". No solo eso, sino que acusa a Bárcenas de mentir incluso en cómo llegó a hacer el propio casting. Bárcenas aseguró en Instagram que tras colgar una receta en redes sociales se contactó con él para hacer la prueba. "Eso es una peli suya porque eso no es verdad", dijo Rey, que asegura que no fue Shine Iberia quien contactó con él sino la oficina que representa a Bárcenas. Para Rey, los artistas están acostumbrados a estos procesos porque "ganarse la vida es muy duro. Es como cuando vas a hacer una entrevista de trabajo: te pueden coger o no". La CEO de Shine, sin embargo, no descarta contar con Willy Bárcenas en una futura edición de MasterChef Celebrity. Este año —explica— se le eliminó por existir "una serie de perfiles que eran muy parecidos al suyo". Compartir

