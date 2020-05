Monumental enfado de la madre de José Antonio Avilés: "Esto ya es acoso. Estoy indignada"

Carmen, la madre de José Antonio Avilés, colaborador de Viva la vida y concursante de Supervivientes 2020, quiere distanciarse de todo lo que se está diciendo de su hijo. Las acusaciones de fraude y estafa no paran de acumularse, y la vuelta del concursante de Honduras se prevé muy amarga.

Mientras en España el tema Avilés en el más comentado en los platós de Telecinco, su madre ha decidido guardar silencio y esperar a que regrese su hijo de Supervivientes para que sea él el que aclare todas las dudas. Visiblemente molesta, la madre de José Antonio explicaba a las cámaras de Europa Press que no iba a entrar en polémicas porque "es la vida privada de José Antonio Avilés y entiendo que es tu trabajo".

Además, afirmaba que "me están obligando a hacer lo que yo no quiero. Me he mantenido siempre en la misma postura y, por favor, respeten que no voy a decir nada. Cuando venga José Antonio Avilés lo hará. Pido respeto (…) Lo vuelvo a repetir que tengo el derecho de esperar a que mi hijo venga y se defienda. Y yo creo que tengo respeto, y que me respeten, y que me dejen tranquila. Estoy indignada por cómo me están tratando".

Hasta el momento, Carmen se había mostrado en los platós de televisión como una persona educada y amable con la prensa, sin embargo, tras salir a la luz los tejemanejes de su hijo, se niega a hablar con los medios a los que acusa de estar acosándola: "Esto ya es acoso, solamente le falta meterse en mi coche. Estamos en mi casa, ni se le ocurra grabarme".