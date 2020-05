La última fotografia de Adriana Abenia en Instagram enfurece a sus fans

En Madrid no hay olas, vacas, ni gaviotas Pero habie regresar. Tengo la sensacio haber estado toda una vida fuera cuando rebobino la mente. Y me alegra saber que tualiz por volver a reunirte con todos tus juguetes y tu cuna de madera. No quiero esconder que siento veo, las cosas han cambiado mucho por aquiarts;ara los "perspicaces", decir que nadie se ha saltado el confinamiento. Fuimos a Cantabria por un motivo de fuerza mayor bastantes dintes del confinamiento, haya paz).

A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) on May 7, 2020 at 10:46am PDT