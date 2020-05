María Edite, contra Julio Iglesias: "Es mal padre y mala persona. No ha ganado la guerra"

María Edite está muy enfada con la decisión de la justicia. Tras conocerse que era rechazada la paternidad de Julio Iglesias sobre Javier Santos, su madre ha decidido romper su silencio y cargar muy duramente contra el cantante en una videollamada con Europa Press.

"Estoy indignadísima, porque no entiendo la justicia. En verdad no hay justicia, es una gran injusticia", comenzaba explicando María Edite, y añadía: "Porque cuando hay unas pruebas que demuestran que Javier es hijo de Julio Iglesias, igual que se ha hecho con el caso de El Cordobés. Se ha hecho la misma técnica. Aquí que el titular sea una gran batalla entre la gran verdad y un gran poder y los jueces están a favor del poder, no a favor de los hijos. Esa es mi indignación, es una vergüenza en este país la justicia que no está de parte de los hijos".

"Sabe que es su hijo desde que él tenía dos años"

Además, la madre de Javier Santos no tenía problema en reconocer que consideraba a Julio Igleias como "un mal padre y una mala persona (...) Julio Iglesias sabe perfectamente de que existen esas pruebas que demuestran que es su hijo y Julio Iglesias sabe desde que tenía dos años que es su hijo. Es una vergüenza este país, me da vergüenza, los jueces, la injusticia. Es una pena que él teniendo un hijo y una nieta preciosa haga esto. Es una mala persona".

Y es que lo que siente Edite es una "gran impotencia sobre la justicia, que los jueces no vean la verdad. Es que no hay justicia en España. Una persona que lleva tantísimos años con esta historia, ¿tú ves que eso es real?, la palabra de los jueces, no lo es".

"Mi dolor es mi hijo"

Una varapalo judicial que no dejarán que pase pues piensan llegar hasta donde sea necesario: "Sólo espero una cosa, ahora en el Supremo, porque iremos al Supremo, porque esto es una lucha interminable. Iremos al Supremo y a todo lo que haga falta, hasta el final. Espero que ahora en el Supremo a los jueces se les encienda una luz y que vea la verdad y que no esté de parte del poder y sino iremos al Tribunal de los Derechos Humanos, que eso es un Tribunal Internacional. La palabra lo dice, derechos humanos, tendrá que estar de parte de los hijos. Mi dolor no es por mí, mi dolor es mi hijo".

Un dolor por su hijo que le lleva a reflexionar sobre lo que estará pensando ahora mismo el cantante: "Es una pena, porque Julio Iglesias es hombre, es humano y también va a morir y con la pandemia que estamos sufriendo, que no piense más en su hijo y en su nieta y que esté pensando en otras cosas no me cabe en la cabeza. No tengo palabras".

Una extensa conversación que terminaba con un mensaje claro: "Lo único que puedo decirte es que el caso sigue, la guerra sigue, porque esto es como una guerra. Una guerra de verdad contra poder y poder contra verdad".