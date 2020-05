Los muchos amores Scarlett Johansson, que va a por su tercera boda

Hoy por hoy, la estrella de cine más cotizada, incluso la más "sexy" y deseada, se llama Scarlett Johansson, ha rebasado el cuarto de siglo como actriz, y aunque se queje de que las mujeres siguen siendo peor valoradas que los galanes ("Ellos cobran más, lo que es injusto") nadie por el momento le ha arrebatado el lugar preeminente que ostenta en el universo de Hollywood, que es como decir el mundo entero en cuestiones cinematográficas, por mucho que la industria ya no sea como en el pasado. Otra cuestión es la de su vida privada, con una biografía sentimental que nos lleva a pensar que no soporta la soledad, dado que cuando ha roto con un hombre inmediatamente lo ha sustituido por otro. Dos divorcios, una hija, y una tercera boda en el aire resumen la vida amorosa de esta espléndida mujer.

Debiera el pasado 30 de abril haberse estrenado en España su último filme, La Viuda Negra. Las circunstancias archisabidas lo han impedido. Así es que no es probable que podamos contemplarla muy pronto hasta que las salas cinematográficas recuperen su actividad normal. En La viuda negra Scarlett Johansson, que ya incorporó el personaje en Los vengadores, es Natasha Romanoff, una agente de KGB en el pasado, y protagoniza una serie de secuencias como espía donde no se han escatimado escenas verdaderamente peligrosas, algunas rodadas por la propia Scarlett, que no ha tenido más remedio que practicar artes marciales. Sin serlo en su totalidad, La viuda negra nos presenta a una especie de James Bond femenina, que nos lleva al recuerdo del agente 007. Si las féminas celebraban el atractivo de Sean Connery, ahora los caballeros podemos extasiarnos con la vigorosa anatomía de Scarlett Johansson, dueña de un cuerpo de escándalo, desde su mirada intrigante y posesiva, pasando por su poderoso busto, caderas de escándalo y unas fabulosas piernas.

Scarlett Johansson cumplió en noviembre pasado treinta y cinco años. Es hija de un arquitecto danés y una norteamericana judía que ha trabajado en el cine como productora, quien la animó siendo muy niña a presentarse a toda clase de pruebas de las que se enterara para alguna sesión de anuncios. Hasta que con diez años, la pequeña por fín debutó en la pantalla con brevísimas apariciones, encontrando ya a los doce años su oportunidad en Sólo en casa 3. Punto de salida para que a la temporada siguiente la contrataran en El hombre que susurraba a los caballos, deslumbrada ante un carismático Robert Redford. Para condensar su filmografia, citemos la gran oportunidad que le sirvió Sofía Coppola en 2003 con Lost in Translation, donde ya fascinaba con su impresionante físico. Entre 2005 y 2008 se estrenaron películas que descubrieron también, no sólo su fotogenia y sus encantos: también la forma de conquistar a la cámara, de interpretar a unas mujeres complicadas, subyugantes. Le sucedió, sucesivamente en Match point y Scoop, los dos primeros títulos a las órdenes de Woody Allen, que luego completaría con el muy celebrado Vicky Cristina Barcelona" tras sorprender a un mago del terror, Brian de Palma, en La Dalia Negra. Luego destacaría hasta el presente en Iron Man 2 e Historia de un matrimonio, por sólo citar a lo más sobresaliente de su ininterrumpida y ascendente carrera. Precisamente en el último filme referido, encontrábamos algunas comparaciones con su propia vida amorosa.

Qué duda cabe que, como otras jóvenes aspirantes a reinar en la gran pantalla, tuviera presente a Marilyn Monroe como el icono al que parecerse, fuera ella rubia de verdad o de bote. Ninguna consiguió igualar siquiera a aquel mito. Y Scarlett Johansson, cree uno que salió adelante convencida de su propia personalidad. Posiblemente Woody Allen la ayudó mucho a potenciar su talento. De ahí que sea una de las pocas estrellas que vienen defendiéndolo a capa y espada cuando el controvertido guionista, actor y director atraviesa sus horas bajas. Es mujer de carácter, enamoradiza, de la que sabemos tuvo uno de sus primeros ligues con un guitarrista de la banda Fun. Porque, si no lo sabían, ella canta muy bien como dejó probado en su primer álbum, fechado en 2008, con versiones de éxitos del muy celebrado Tom Waits. Continuando sus romances a partir del presente siglo, entre 2004 y 2006 se compenetró muy bien en la intimidad con su compañero de La Dalia Negra, Josh Hartnett, a quien cuando se cansó lo sustituyó en seguida con otro galán, Ryan Reynolds, que fue su primer esposo entre 2008 y 2011, casándose en la intimidad en la capital canadiense de Vancouver. Ya era una estrella considerada entre las más "sexy" del momento. Contó un drama que no la dejaba dormir por culpa de un miserable acosador que se apropió de unas imágenes del móvil de la actriz difundiéndolas en las redes sociales. Menos mal que lo detuvieron y un juez lo condenó a diez años en prisión.

Una cosa es aquello que le ocurrió, y otra distinta que a ella no le importara aparecer desnuda en algunos reportajes. Fue así portada de Vanity Fair, con explícitas fotografías sensuales en su interior. Y en otras ocasiones más. Hasta anteayer mismo, porque en la tercera semana de abril se difundió una imagen suya vía Instagram cubriéndose con sus manos los pechos, que dejaba traslucir. Todo eso forma parte de su idiosincrasia, sabiendo que ha de continuar mostrándose sin prejuicios, sabiéndose todavía un símbolo "sexual" entre las actrices de su generación. La que en su momento, año 2010, ganó el Tony a la mejor actriz de teatro por su papel en Panorama desde el puente, de Arhur Miller.

Con Ryan Reynolds convivió tres temporadas. Se separaron en 2011 y al año siguiente se emparejó con el seductor Sean Penn, siempre éste a cuestas con su maldito pasado de golfo y canalla, lo que atrajo a Scarlett, aunque el galán no es hombre que aguante nucho tiempo a la misma mujer. Total, que vivieron sólo un año de pasión. Y ella no se arredró, porque cayó en los brazos de un publicista, de nombre Nate Naylor. En 2013 entró en juego el periodista francés Romain Dauriac, un guapo que dirigía una agencia propia de publidad, que la convirtió en madre de una niña en 2014, Rose Dorothy. Cuando ésta nació, se casaron. Dos años más tarde, tarifaron. Pasó poco tiempo hasta conocer a Colin Just, actor cómico. Oficializaron su relación en 2019, que es cuando se rumoreó que pensaban casarse.

Scarlett y Colin Jost | Cordon Press

Scarlett Johansson se lo está pensando, pero como huye de los reporteros que la acosan constantemente, si reincide en un tercer matrimonio tal vez nos enteraremos cuando ya lo haya celebrado. Pensando en su hija, no quiere recaer en otro divorcio. Una cosa es que en la pantalla parezca una mujer fatal, y otra distinta la realidad de su propia vida, que no desea exhibir. No obstante, lo siga pensando o no, recordamos que hace tiempo dejó este titular para los archivos de prensa: "La monogamia es antinatural".