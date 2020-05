Ana Matamoros sigue descontenta con su pecho y explica su inminente operación

Ana Matamoros ha utilizado de nuevo sus redes sociales para explicar al público su nuevo paso por el quirófano. Y es que la hija del polémico colaborador de Sálvame ha decidido, de nuevo, operarse los pechos.

No es, ni siquiera, la primera vez que Ana Matamoros pasa por el quirófano en pleno confinamiento. Ni tampoco la primera que se opera los pechos. Respecto a lo primero, la hija de Kiko Matamoros y Makoke se dio un golpe en un diente que obligó a la joven a ir a urgencias y someterse a un procedimiento para ponerle un diente falso. Y respecto a lo segundo, Anita se sometió hace dos años, nada más cumplir la mayoría de edad, a una mastoplexia para reducir y modificar la forma de su pecho.

Aunque al principio todo fue bien, con el tiempo ha habido dos cosas que no han acabado de gustar a Ana Matamoros. Y es que de aquella operación le quedó una cicatriz no demasiado estética, y por otro la gravedad ha hecho su efecto y sus pechos se han vuelto a caer.

Matamoros dice que, lógicamente, "no tiene sentido haber pasado por el quirófano para no tener el resultado que me guste ahora". De modo que en unos días, este mismo mes de mayo, pasará de nuevo por cirugía para arreglar lo que no le gusta.

El modelo de pecho que Ana Matamoros cita como ejemplo es el de su propia madre, Makoke. "Ese es el resultado que yo quiero tener", cuenta en Instagram. De modo que, pese a que no pretende aumentarse los pechos, sí que recurrirá a una prótesis con intención de sujetarlos, y lo hará con el mismo cirujano que su madre.

"Yo no quería tener prótesis pero es lo que evita que se caigan. Me voy a poner las más pequeñas que haya para que sujeten". Sobre el momento elegido, el estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus, ella se justifica así: "Así podré tener una recuperación mejor porque yo suelo viajar mucho entre Milán y Madrid".