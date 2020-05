Antonio Pavón desmiente el rumor erótico que difundió José Antonio Avilés

Antonio Pavón se sometió al polígrafo de Conchita desde el plató de Sábado Deluxe, desvelando así algunos de sus secretos mejor guardados durante su paso por Supervivientes.

Pero realmente la pregunta que más interesaba tanto a los colaboradores como a los espectadores era la de su supuesta relación con el que ha sido su compañero de concurso, José Antonio Avilés.

Son muchos los colaboradores de Viva la vida que coinciden en que Avilés les confesó que mantuvo una noche de pasión desenfrenada con el torero. Sin embargo, Pavón lo desmintió desde que llegó de Honduras.

¡EXCLUSIVA! ¡Esta noche Antonio Pavón se sienta en el poliDeluxe para aclarar de una vez por todas si ha tenido algo o no con José Antonio Avilés! pic.twitter.com/eSd5ivJhhZ — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) May 9, 2020

Pero ha sido el polígrafo el que se ha encargado en desvelar si es verdad o mentira la versión de José Antonio. A la pregunta de si habían mantenido relaciones sexuales, Antonio Pavón respondió que "no", y el polígrafo de Conchita determinó que decía "la verdad".

Tras el resultado Pavón pudo respirar tranquilo, ya que aseguraba que esta era una de las preguntas más importantes para él y ha explicado: "De momento no soy gay, soy hetero. Si el día de mañana doy el paso estaré con un tío guapo. La primera reacción que tuve fue reírme, pero sí me gustaría que se retractara él. No cené con él en el hotel, yo vine aquí un sábado y se me acerca un chico y me empezó a hablar de la Pantoja. Pensé que era de la producción y nunca más le volví a ver hasta en la isla", declaró.

Eso sí, el mismo polígrafo habría confirmado que Pavón sí ha mantenido relaciones sexuales homosexuales, aunque el asegura que nunca ha llegado a haber penetración.