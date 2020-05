Terelu Campos: "No se puede utilizar el coronavirus para abusar del poder"

Terelu Campos ya está un poco más tranquila después de haber pasado las primeras semanas de confinamiento aterrada y totalmente volcada con su madre, María Teresa Campos, que afortunadamente está perfectamente de salud. "La primera parte de este infierno lo he pasado con mi madre, ella trajo a una persona que trabaja en su casa y yo tengo a mía, y así no tenia ni que entrar a la cocina para evitar cualquier riesgo. A los pocos días ya vino Gustavo el mecánico, cuando lo permitió el Gobierno, y nos echaba una mano. Compramos un montón de pan, y lo congelamos, para no tener que pisar la calle. He estado en una burbuja porque he tenido verdaderos ataques de pánico, pero ya estoy mejor"

Terelu desvela que no ha podido "ir a trabajar por ser de alto riesgo y en un plató es muy complicado mantener las medidas de seguridad. Con mi madre en casa hemos estado muy bien, jugábamos a las cartas por las tardes, a las 20 los aplausos, y después cada una a su habitación. He tenido llamadas con varios grupos de amigos, las de los jueves para mí ha sido fundamental. Otro House Party ha sido con Juan Peña, que como bien sabes somos muy amigos, con Las Mellis, y más amigos. Juan en Semana Santa cantaba saetas, y los demás días flamenquito; nos poníamos una copita y nos han llegado a dar las 5 de la mañana. Ha sido una verdadera válvula de escape. Yo vivo en la calle y hasta la perra que tengo estaba extrañada de tenerme todo el día en casa, seguro que pensaba que algo está pasando y muy gordo". Así lo explicó.

A la presentadora le gusta cocinar, y ha aprovechado este tiempo para ampliar recetas. "Ahora hago unas lubinas buenísimas, estoy comiendo más pescado que nunca. Lo que no he hecho son dulces, porque no soy nada golosa, lo que sí he vuelto es a tomar yogures, los tomo de frutas y de chocolate".

Terelu Campos y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

En medio de esta pandemia, por sí teníamos poco, encima ha tenido un pequeño accidente. Hice un movimiento busco y me hice una fisura en una costilla, he estado muy fastidiada, y sigo medicada, ya se va curando por fortuna, pero no ha dejado de ser una fatalidad".

También le ha coincidido la venta de su casa y no ha podido hacer la mudanza debido a las circunstancias. "Todo se ha tenido que retrasar, pero con los compradores no he tenido el más mínimo problema. Lo han entendido perfectamente, es una gente estupenda, se firmó un día antes del confinamiento y lo haré dentro de unos días. Ahora mi madre ya está en su casa, con mi sobrina, y la única que ha estado contagiada ha sido mi hermana Carmen. Como te puedes imaginar, no podíamos arriesgarnos. Menos mal que no le ha afectado a las vías respiratorias, aunque físicamente te quedas muy tocado".

Respecto a lo que se está viviendo y cómo lo está gestionando el Gobierno actual, Terelu no tuvo ningún problema en exponer su teoría. "Se han cometido errores, y pienso que lo hubieran cometido todos, lo que estamos pasando era impensable. Tramitar esto es muy complicado y todos los políticos de los diferentes partidos deberían ponerse de acuerdo y estar todos a una. Pienso que es sano criticar al Gobierno, y no pienso que tengan los test y que no los quieran hacer. Como se dice vulgarmente esto es un marrón para cualquiera. No se puede utilizar esto para beneficiarse unos y abusar los otros del poder". Así de claro lo contó.

Terelu mucho más animada que al principio de la pandemia. Se ha hecho las pruebas y ha dado negativo, ha cambiado de look y, como ella misma dice, se está acostumbrando a su nuevo aspecto.