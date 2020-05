"Decepción" familiar por el título heredado por Tamara Falcó: podría tratarse de un "error"

Puede que Tamara Falcó herede el marquesado de Griñón, pero el proceso podría no ser tan fácil y amistoso como en principio aparentaba. Tal y como publicó LOC, el hermano mayor de Tamara, Manuel Falcó, no está tan de acuerdo en que sea ella quien herede el título. Aunque todo parecía hablado y cerrado con Carlos Falcó antes de su inesperado fallecimiento por coronavirus, Manuel está en desacuerdo en otro punto adicional: que sea Duarte el marqués si Tamara Falcó renuncia al título.

Manuel —así lo estipuló el marqués con sus hijos— recibiría a cambio la marca Marqués de Griñón así como la gestión de sus empresas. Codirector de la firma de anca Citi Group y residente en Londres, el primogénito Manuel Falcó se encargaría de las decisiones empresariales mientras Tamara, como heredera del marquesado, de la imagen pública de sus vinos y aceites. Además, recibiría el título de marqués de Castel-Moncayo, creado por Carlos II y más antiguo que el propio marquesado de Griñón. Hay que recordar que Manuel Falcó compró gran parte de las empresas de su padre para evitar la quiebra de éste, convirtiéndose en socio mayoritario. Xandra, hermana mayor de Tamara, ya era marquesa de Mirabel.

No obstante, LOC habla de "sorpresa" y "decepción" en la familia, contraviniendo la opinión generalizada de que todo estaba bien entre los herederos. La disconformidad vendría, sobre todo, de Manuel Falcó, basándose en un error jurídico del marqués de Griñón al conceder el título a su hija Tamara: si ella renunciase al marquesado éste pasaría a su "cuadragénico hijo"… y este es Duarte Falcó. Sin embargo, el derecho nobiliario señala que de renunciar el título tendría que ir a las manos de Manuel Falcó. Los familiares del marqués lamentan que Carlos Falcó no avisase a su hijo de esta decisión, toda una desconsideración hacia el hijo mayor que gestiona sus empresas.

LOC señala que el primogénito del marqués podría demandar y reclamar la invalidación de esta concesión. Señalan que ha habido consultas y movimientos legales, solicitándose un dictamen al respecto, aunque no es seguro que se vaya a interponer demanda.

Tal y como aseguró la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, lo de menos es el título, ya que todo está previamente hablado y pactado con los hijos. "Eso se pactó y se habló; si no, Tamara no lo tendría". Es posible "que a Manuel le sentase mal en un primer momento… pero una vez eso se ha consensuado con el padre y se ha llegado a acuerdos económicos" no tiene razón de ser. Señala la periodista de la crónica rosa de Es la mañana de Federico que "como buen empresario sabe que mediáticamente el marquesado de Griñón debe tener tirón, y con Tamara lo va a seguir teniendo. Hasta desde el punto de vista empresarial le viene mejor, como buen empresario que es. Hay muchos vinos de marquesados y condados que no conoce nadie", y la personalidad arrolladora de Tamara puede venir muy bien a la empresa y que ésta no "desaparezca en el olvido".