María Patiño, harta de la "soberbia" de Jorge Javier Vázquez: todos contra ella en Telecinco

"Todos contra María Patiño", titula la revista Qué me dices sobre la relación de los colaboradores de Sálvame con la periodista. Por un lado, su amigo Jorge Javier Vázquez la ha bloqueado en WhatsApp mientras Alba Carrillo y la recién llegada Alejandra Rubio la cuestionan como presentadora.

María Patiño lo está pasando mal, ya que los ataques llegan en un momento en el que reconoce estar "especialmente sensible" debido al confinamiento. "Ahora más que nunca hay que decir te quiero a gritos. No me sobran amigos", lamenta entre lágrimas.

Lo que más le duele, obviamente, es la situación con Jorge Javier. Les une una larga amistad y ella misma reconoce que su relación "está en crisis". Le molesta la "soberbia" de Jorge Javier, y tal y como reconoció en antena, "no me he sentido bien trabajando contigo en los últimos días". Él, por su parte, presume de haberla bloqueado en WhatsApp, lo que no deja de molestar todavía más a María.

Además, Saray, la expulsada de MasterChef por servir un ganso sin desplumar o cocinar, asegura que "el jurado iba a por mí".

"Lo difícil que ha sido para la familia superar la tragedia", titula la revista Pronto sobre las muertes de Lola Flores y su hijo Antonio. Se cumplen 25 años de su desaparición, que aún sigue siendo un trauma colectivo en el mundo cultural español. Lola Flores murió un 16 de mayo de 1995 a los 72 años víctima de un cáncer de mama. Y 14d días después lo hizo su hijo, Antonio, que no pudo soportar el vacío de su pérdida. Tenía 33 años. La revista repasa cómo Elena y Guillermo Furiase, además de Lolita, Rosario y Alba Flores han llevado la pérdida familiar.

Además, el hijo de Harry y Meghan Markle aparece tierno y revoltoso en su primer cumpleaños.