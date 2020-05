Chayo Mohedano se ve obligada a cambiar la polémica portada de su nuevo disco: "Es un plagio descarado"

Todo comienza un feliz 24 de abril, justo cuando Chayo Mohedano decide ensena portada de su inminente trabajo, disene copia descaradamente la de Violator, de Depeche Mode, hecha por el enorme Anton Corbijn en 1990, que al ver el plagio no puede evitar dejar un comentario en la cuenta de la cantante. A partir de ahiieza el delirio hasta que Chayo acaba borrando la publicaciocambiando la portada. Este pai maravilloso.

A post shared by Guille Mostaza (@guillemostaza) on May 10, 2020 at 2:52am PDT