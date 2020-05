Dos revistas comparten imágenes exclusivas tomadas en días diferentes pero en las que vemos exactamente lo mismo: a una pareja de enamorados que pasean a su perro mientras se prodigan arrumacos. Si Karelys Rodríguez no hubiese inventado el "posado pillado por meter tripa al borde de la hipoxia", podría decirse que estamos ante un caso idéntico.

Alfonso Merlos y Alexia Rivas llevan dos semanas escondidos en la casa del periodista, sin apenas dejarse ver. Y ha sido poner sus asuntos en manos de sus abogados y, de pronto, mostrarse ante las cámaras sin ningún pudor. Porque, obviamente, son conscientes de que están siendo fotografiados.

Alexia y Merlos prácticamente posan: ríen animados, van hechos un pincel, maquillados, se dedican miradas acarameladas, se achuchan e incluso el perro es consciente de que hay un paparazzi, porque él sí que mira a cámara. Sólo un "pero" a la puesta en escena: Alfonso Merlos podría haberle dado una planchadita a su camiseta marca Levi´s en las imágenes de ¡Hola! Para Semana se ha puesto la de Calvin Klein.

Fotos aparte, tanto ¡Hola! como Semana llegan a la misma conclusión: las imágenes confirman que la pareja sigue adelante con la relación, "y con paso firme", dice ¡Hola!

Rocío Carrasco ignora a su hija en ¡Hola!

Si Rocío Carrasco, alias Rociíto, tenía fama de ser una mujer fría, la entrevista exclusiva que concede este miércoles a ¡Hola! la pone en lo alto del pódium. Apenas le hacen media docena de preguntas, pero son suficientes para dejarlo claro: ni una sola referencia a su hija Rocío, que lleva dos meses reclamando su atención de forma desesperada ante las cámaras de Supervivientes.

La hija de Rocío Jurado, que se define como una mujer "muy pragmática" que no sabe dónde estará la próxima milésima de segundo, responde a la pregunta de cómo está llevando el confinamiento con su pareja que ellos "llevan veinte años de glorioso encierro". Encima, recochineo.

Sí muestra algo de humanidad cuando se refiere a Paco Hernando, conocido como el Pocero, fallecido víctima del coronavirus y amigo de su familia (la antigua) y se congratula de las llamadas y mensajes que ha recibido con motivo de su 43 cumpleaños. Pero ni rastro de sus vástagos. De los dos.

Lo mejor, la receta que propone Rocíto en la serie que está haciendo ¡Hola! llamada "Cocina con corazón" y en la que pone a cocinar a sus famosas: carne mechada. Toda una declaración de intenciones.

Luismi abre las puertas de su imperio

Al más puro estilo de la revista ¡Hola!, Luis Miguel Rodríguez abre las puertas de sus dominios a la prensa del corazón. La diferencia es que no enseña una casa majestuosa, sino su desguace, y que la revista es Diez Minutos.

Con las montañas de chatarra de Desguaces La Torre como fondo, Luismi explica en entrevista exclusiva que no le molesta que le llamen el chatarrero, pero que le parece una falta de respeto no reconocer lo que hace. Pero lo mollar hace referencia a sus dos últimas conquistas (oficiales), a las que califica como "dos de sus tres amores, además de su exesposa: Carmen Martínez-Bordiú y Ágahta Ruiz de la Prada. Según el empresario, ninguna de las dos sabe estar sola. Y eso que él mismo reconoce que "lo que me gusta es mi desguace y las mujeres".

Siempre explícito, confiesa que el novio de Carmen (un profesor de gimnasia varios años más joven que ella) "es un tío raro". "Me mira con recelo. Igual me ve como un rival". Habla con la nieta de Franco casi todos los días: "Me llevo muy bien con la Bordi", reconoce.

Y también desmiente una posible reconciliación con Ágatha, "por ambas partes". "Yo también estoy molesto porque no hice nada malo", se defiende.

¡Hola! hace referencia a una reciente victoria judicial de Carmen Martínez-Bordiú en una operación inmobiliaria: el Ayuntamiento de Sevilla va a tener que devolverle la plusvalía municipal que pagó por la venta de una casa junto al Real Alcázar en 2012.

Malú, anillada: su misteriosa sortija

¡Hola! fantasea con la posibilidad de que Malú y Albert Rivera se hayan comprometido. Se basa en unas fotos recientes de la cantante en las que luce un anillo de brillantes que, leemos en la revista, "se aleja del estilo hippie que habitualmente tienen sus joyas".

Malú, que lleva la joya en el dedo anular de su mano izquierda, ostenta esta joya desde hace pocas semanas. ¡Hola! ha rastreado en las pocas imágenes que podemos ver de la artista y ha descubierto que la primera vez que lució el anillo fue el 29 de abril durante una entrevista. Por ello fantasea con la posibilidad de que se trate de una sortija "de pedida".

¡Hola!: el marquesado no enfrenta a los hermanos

¡Hola! incluye las primeras palabras de Tamara tras conocer las últimas voluntades de su madre, pero hace trampa: se trata de su declaración en su perfil social en Instagram. ¡Hola! insiste en lo que contó la semana pasada: que todos los hermanos han celebrado la noticia.

Sí leemos qué opina su hermano pequeño, Duarte Falcó, el hijo que Carlos Falcó tuvo con Fátima de la Cierva. "Tenemos una relación fantástica entre todos", asegura. "Desde luego, los hermanos no tenemos ningún problema".

Semana añade que Tamara está feliz con el nombramiento. Esta revista asegura que para ella ha sido una auténtica sorpresa porque "nunca había hablado abiertamente con su padre sobre esta cuestión".

Vuelve la pesadilla de Pantoja

Semana asegura en exclusiva que Isabel Pantoja no está atravesando su mejor momento. Algo que en ella es relativamente habitual. Según la revista, aunque todo indicaba que su contrato millonario con Mediaset iba a suponer un antes y un después en su vida, la cantante vuelve a tener problemas económicos.

Hacienda habría llamado a la puerta de Cantora, leemos, para saldar cuentas sobre los "ingentes ingresos" que obtuvo el año pasado. Al parecer, debería abonar al fisco unos 200.000 euros, cifra similar a la que pagó el año pasado. Para colmo, todos los proyectos mediáticos que tenía a medio firmar con Telecinco se han paralizado debido al coronavirus.

Los famosos se suben al carro de Avilés

Lecturas, la revista que más sigue la actualidad televisiva, dedica su portada este miércoles a Fani, una de las protagonistas de La isla de las tentaciones. Y como la última pieza a batir es Avilés, arremete contra el chaval, que todavía no ha pisado suelo español. Tampoco dice nada que no sepamos: que necesita un psicólogo.

Fani también arremete contra Rociíto, de quien dice que tiene reacciones desproporcionadas y forzadas: "Sólo habla de su madre delante de la cámara".

Carmen Borrego, positivo por segunda vez

Si la semana pasada Carmen Borrego nos contó que tenía coronavirus, esta nos confirma que ha dado positivo por segunda vez. La diferencia es que ahora sí que hay entrevista exclusiva con ella en Lecturas, nada de "conocidos" o "terceras personas" dando su testimonio.

Carmen lleva 17 días en aislamiento, y a ratos muy tocada. Al igual que hiciera hace unos días Inés Ballester, que también ha padecido la enfermedad, Carmen asegura que "ha tenido más miedo que con el cáncer". "Cuando todo esto acabe voy a necesitar ayuda psicológica", reconoce.

Borrego también responde a las preguntas sobre el hombre del momento: José Antonio Avilés. "Le he tratado como a un hijo", confiesa. Reconoce que es obsesivo ("te llamaba veinte veces al día") y que era fantasioso, y coincide con Fani en que necesita ayuda psicológica.

Padilla y Corredera, pelea de gallinas

La guerra en Telecinco no afecta solo a las distintas productoras que firman los programas que emite la cadena. Leemos en Lecturas que Paz Padilla se está preparando para volver a tomar las riendas de Sálvame tras la cuarentena, pero que Carlota Corredera no está por la labor. "Carlota no está dispuesta a ceder terreno ante las cámaras". Asegura la revista que Paz tenía que haber retomado su trabajo el pasado 7 de mayo, pero que a última hora llamó para anular su presencia esa tarde. Carlota "tuvo que salir rauda de su domicilio" para acudir a Sálvame.

En las fotos de Lecturas vemos a Paz acudiendo a un centro sanitario para someterse a las pruebas necesarias para volver a plató.

Cóctel de noticias

Cayetano Rivera denuncia amenazas de muerte ante la Guardia Civl. Vemos en ¡Hola! el momento en el que el torero acude a las dependencias de la Benemérita para interponer la reclamación judicial tras varios días soportando como es agredido a través de las redes sociales.

Máxima de Holanda, luto riguroso en un Ámsterdam completamente vacío durante la celebración del Día de la Liberación. Con capa negra, falda hasta los tobillos, botas de mosquetero, y sombrero y guantes todo negro, la reina de los holandeses parece más un personaje de American Horror Story "Coven", su temporada dedicada a las brujas.

La mansión de Meghan y Harry, un parque temático en pleno Hollywood. Las revistas muestran una imagen aérea del complejo residencial que han alquilado en una exclusiva urbanización privada en las colinas de Beverly Hills sobre noventa mil metros cuadrados de terreno.

Alejandra Romero espera su primer hijo. Primeras fotografías exclusivas en ¡Hola! de la duquesa de Suárez, que dará a luz a una niña a la que llamará Mariam, como su madre, y que nacerá el próximo mes de septiembre.