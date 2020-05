La reacción de Marta López a las románticas fotos de Merlos y Alexia Rivas

Este miércoles vieron la luz las primeras fotografías de Alfonso Merlos y Alexia Rivas juntos como pareja desde que saliera a la luz el Merlos Place, pero el martes por la tarde la revista ¡Hola! dio un adelanto de su exclusiva. Vestidos con ropa de sport, los novios aparecen dándose besos y abrazos durante un paseo con su perro, unas imágenes que confirman que su relación va viento en popa.

Marta López, la tercera protagonista del culebrón, se encontraba el martes en el plató de Sálvame cuando la revista publicó las fotos. Para algunos colaboradores del programa se trata de un falso robado y acusaron a la pareja de forzar las poses ante los paparazzis. Marta, con cara de circunstancia y una tímida sonrisa, confesó que la situación "no es agradable", aunque sigue insistiendo ya no está enamorada de Merlos.

En su cuenta de Instagram dejó un enigmático mensaje que deja entrever que todavía no ha superado del todo la abrupta ruptura con Merlos: "Nadie dijo que fuera fácil... La vida es como una noria, hoy estás arriba... al día siguiente bajas para volver a subir. Yo ya me he tomado una biodramina".

En el mismo programa Marta dio algunos detalles íntimos de su vida en pareja con los que no se sentía a gusto. "Del cero al diez, ¿qué calificación le pones a Alfonso Merlos?", se interesó Jorge Javier. "¿Ahora se me va a echar todo el mundo encima? ¿Para qué? ¿Para que se me critique?", contestó muy molesta ante la insistencia del presentador y de algunas de sus compañeras.

Marta se limitó a contestar que "ahí no se encajaba bien". Haciendo un símil con las calificaciones de la EGB, Marta le dio a su ex un "necesita mejorar" (suspenso) aunque puntualizó: "Para mí, probablemente para otra no. A lo mejor era culpa mía". También quiso dejar claro que había otras cosas de su exnovio con las que se sentía muy bien. "A mí había algo de Alfonso que me encantaba y había algo que no me gustaba nada, desde el principio", dijo sobre la falta de química de la pareja en el terreno íntimo. ¿"Tú te viste muy mojigata a su lado?", preguntó Jorge Javier. "Exactamente la palabra no es mojigata", añadió Marta entre risas, sin más detalles.