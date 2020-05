Rocío Carrasco ignora a su hija y se deshace en halagos hacia Fidel: "Llevamos 20 años de glorioso encierro"

Inesperada portada la que se tenía preparada la revista Hola este miércoles. Rocío Carrasco vuelve a la cabecera para ofrecer una entrevista en exclusiva el que le hacen media docena de preguntas y en las que no encontramos ninguna mención a su hija Rocío Flores. La hija de Rocío Jurado vuelve a ignorar a su hijo a pesar de llevar dos meses reclamando su atención de forma desesperada ante las cámaras de Supervivientes.

Entre otras cosas habla sobre cómo está viviendo la cuarentena junto a su marido Fidel Albiac: "Soy una persona muy casera. Mi casa es mi remanso de paz. Pero la situación no es igual para todos, fuera se vive una tragedia, una hecatombe(...) Llevo 20 años de glorioso encierro con Fidel", asegura. "Estos días nos han cambiado a todos la vida en sí y ahora nos toca adaptarnos a lo nuevo". Una complicada etapa en la que ha tenido en mente la figura de su madre: "La he recordado como la recuerdo siempre. Lo único nuevo que ha entrado en mi vida es hacer ejercicio. Por lo demás, no hago ni más ni menos que lo que hacía antes".

Sin hacer referencia a la felicitación que le mandó su hija desde Honduras, habla sobre cómo pasó su último cumpleaños en confinamiento: "Celebré cuarenta y tres años con muchas llamadas de teléfono, muchos Whatsapp y algún canturreo por mensajes de audio, regalos y tarta". Además tiene un bonito recuerdo para su amigo Paco Hernando, El Pocero: "Era un hombre maravilloso, lleno de bondad, que hizo mucho no solo por mi madre sino por todos nosotros".

Cuando le pregunta qué es lo primero que hará cuando todo esto termine, vuelve a ignorar la petición de su hija que le suplicó tener una reunión tras el final de Supervivientes: "Lo importante es que todo esto termine y lo haga de la mejor manera para todos".