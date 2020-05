Ana Rosa Quintana: "Todo está muy convulso y radicalizado"

Ana Rosa Quintana es una de las muchas periodistas que, a pesar de la pandemia, no ha dejado de trabajar ni un solo día y continúa al frente de su programa de televisión a diario, eso sí, sin saltarse ni una sola regla. Una vez que termina su jornada laboral se refugia en su casa con su familia.

"Es cierto que a mí esta situación no me ha cambiado tanto la vida, al seguir trabajando salgo lo estrictamente necesario porque no me gusta exponerme. Afortunadamente, en mi familia están todos bien, los niños desde que cerraron los colegios están en casa, me fui a recoger a Jaime a Inglaterra el 8 de Marzo, y el 11 los cerraron, y no han vuelto a pisar la calle. Tampoco tienen ningún interés en salir". Así lo explicó Ana Rosa.

Al preguntarle qué le parecía la labor que estaba haciendo el Gobierno, su respuesta fue muy clara. "Está todo muy convulso y radicalizado, hay enfrentamientos y no va a ir a mejor. En un primer momento hubo un consenso de estado de alarma, pero ahora cada vez hay mas distanciamiento, y la sociedad igual. La situación económica, recetas y soluciones completamente distintas, llevamos muchas semanas de confinamiento... la gente está cada día más irascible".

Para Ana Rosa Quintana, "deberían llegar a una solución, no hay más remedio. No se puede estar confinado tantos meses. La sanidad es lo primero, y hay que tenerlo muy claro, hay que ir retomando como se pueda la vida económica. Todo es un problema grave, hay mucha gente en su casa y no hay que olvidar que pueda haber un rebrote. Hemos llegado tarde y no hay que estropearlo al final, la mayoría de la gente está respondiendo con mucha cabeza, aunque haya muchos que se relajen, es fundamental tener en cuenta las tres medidas: higiene, mascarillas y distanciamiento entre personas.

Ana Rosa tuvo durante unos días una afonía, se hizo las pruebas y dio negativo. "En este momento, está bajando el índice de contagios. Sin lugar a dudas, lo más importante es la salud para conseguir vencer esto. La vacuna va a tardar, y el verano con el calor es posible que lo amaine".