La peor noche de José Antonio Avilés: se viene abajo y confiesa su "vida paralela"

Los colaboradores de Telecinco castigaron duramente a José Antonio Avilés, el concursante más polémico de Supervivientes. El colaborador habló en directo con Jorge Javier Vázquez en Conexión Honduras, que le interrogó sobre sus estafas reiteradas y engaños, entre otros a famosos como Gloria Camila.

Lejos de esconderse, Avilés reconoció haber cometido "muchos errores" y dijo "arrepentirse de la mentira, que es el camino fácil". Para escudarse, asegura que "en aquel momento no vivía una situación buena. Mi familia me ha dado lo mejor y yo le he dado malos ratos o bochornos".

"Si tengo que pedir perdón, lo pediré y rectificaré, asumiré y reconoceré. Yo creé una vida paralela y no supe parar a tiempo", dijo el colaborador de Viva la vida tras asumir que "no supo parar las cosas a tiempo".

Reflexionando sobre lo sucedido, el expulsado de Supervivientes consideró que "el pasado siempre sale a relucir. Me avergüenza lo que he tenido que ver".

Eso sí, también quiso hacer una serie de puntualizaciones. "Debo dinero, pero no he estafado. Antes de venir aquí dije que debía dinero y desde hoy día 14 estoy haciendo frente a mis deudas porque tengo un móvil desde el que hacer transferencias". Además, señala que sus deudas no alcanzan "ni el 50 por ciento de lo que se está diciendo".

Una de las más duras con Avilés fue María Patiño, que volvió a recordarle una a una sus mentiras y, en particular, a las personas y empresas a las que debe dinero. "Ahora me encuentro a un pobre chico que entró en un concurso para pagar sus deudas y parece que hasta tengo que pedirte perdón", dijo, poniéndole las cosas más difíciles.

Tanto que, de hecho, le recordó el engaño que le hizo a ella misma: "Me mandaste la titulación con un falso documento. ¿Por qué me engañaste y me mandaste un máster que era falso si no te lo pedí?".