Las 41 páginas de acusaciones "muy, muy serias" de la demanda de de Alexia Rivas

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la demanda de Alexia Rivas contra la productora de su programa en Telecinco, Socialité, tras los acontecimientos sucedidos en el Merlosgate, en el que se descubrió a la reportera en ropa interior en casa del periodista.

Según la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, la demanda de Alexia Rivas incluye acusaciones "muy, muy fuertes" y en ella se "habla de acoso laboral, sobre todo a la productora", alegando que "ella era una redactora de contenidos a la que obligaron a hablar de cosas que no quería" en Socialité, programa de la productora La Fábrica de la Tele presentado por María Patiño.

Se refiere, sobre todo, a la entrevista en el programa sobre su relación con el periodista Alfonso Merlos, pero también del acoso mediático de los días posteriores al vídeo. "La demanda dice, entre otras cosas, que era algo de su vida privada, un episodio íntimo, y que su empresa lejos de ampararla decidió crear el culebrón del confinamiento", relató la periodista en Es la mañana de Federico.

Todo ello —según las 41 páginas de demanda— "aún a costa de humillar en riguroso directo a la empleada". La iniciativa judicial de Alexia no tiene por fin una compensación económica, aunque opera a varios niveles distintos. Por un lado, trata de "resolver una situación laboral" pero "hay otra demanda civil y otra penal donde va por otro lado, no por el acoso laboral, sino por el testimonio por intromisión a la intimidad y todas las declaraciones que se han hecho". La demanda dibuja un panorama complicado, una "situación de acoso a una persona de baja laboral, por ansiedad, cuadro de estrés y violencia psicológica".

Tal y como apuntó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "eso va a un acuerdo económico inevitablemente. Ella no puede volver a trabajar a un lugar donde la han estado acosando".

Otra cuestión son las imágenes publicadas en ¡Hola! y Semana de la pareja, Alfonso Merlos y la propia Alexia, paseando por las calles de Madrid. Según Cortázar, "por fuentes muy directas pero no las legales, todo eso coincide cuando se empezó a poder salir a pasear en Madrid a partir de las ocho. Estas salidas coinciden con esa nueva normativa. Lo han hecho varios días seguidos a partir de ese horario o un poco más tarde, las nueve, porque los cámaras están hasta esa hora y ellos aprovechan para, al menos, no tenerlos en la puerta, aunque hay paparazzis que esperan fuera también. Estos últimos días no han salido porque ella sigue con sus temas de ansiedad, pero van a intentar hacer su vida normal. Si hoy las fotos valen cinco, mañana valdrán medio".