Jesé Rodríguez y Janira Barm rompen meses después de tener un hijo

Dicen que a la tercera va la vencida, pero las relaciones amorosas de Jesé Rodríguez tienden a complicarse. El futbolista y su última novia Janira Barm han roto su relación pocos meses después de dar la bienvenida a su hijo Kenai. La pareja comenzó a salir el verano pasado y parecía que Janira se había convertido en el gran sustento de Jesé, pero que la joven haya hecho desaparecer todas sus fotos juntos en Instagram evidencia que la relación no da más de sí.

Horas después de que Janira borrara todo rastro de su exnovio y cerrase su cuenta de Instagram, Jesé publicó una foto con un mensaje en el que reivindica su papel de buen padre: "La vida no siempre será fácil pero no tengan miedo, nunca estarán solos, vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos. Os amo".

El exmadridista tuvo a Jesé Jr. y Neizan con Melody Santana y al pequeño Nyan con Aurah Ruiz, dos relaciones que no han estado exentas de polémica. Ambas han aireado en numerosas ocasiones que Jesé se desentiende de sus hijos. "Tu hijo está en el hospital y tú cenando por ahí, de fiesta con tus amigos. Tu hijo lleva cuatro meses en la cama y tú hace más de mes y medio que no has ido a verle ni has querido saber nada de él", publicó Aurah por sorpresa cuando aún no se conocía su ruptura.

De hecho, todos los mensajes que publicó la canaria llevaron a Jesé a interponer una querella por injurias, calumnias y persecución en las redes. El fiscal le dio la razón, por lo que solicitó una investigación formal por estos delitos, que podrían estar penados con dos años de prisión o el pago de una multa económica.