Terrible pelea entre Saray Carrillo y Dakota Tárraga con acusaciones muy graves

Saray Carrillo y Dakota Tárraga han protagonizado un polémico enfrentamiento en las redes sociales. La exconcursante de Masterchef, que se había declarado fan de la ex participante de Hermano Mayor en varias ocasiones, aseguró que había descubierto que Dakota la había criticado y decidió defenderse lanzando acusaciones muy graves.

"¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno? Eres una yonqui y drogata. ¿Qué vas a hablar de mí si no quieres ni a tu madre? Yo me he peleado con los jueces de un programa que no sé ni quiénes son, pero tú le has hecho la vida imposible a tu padre y a tu madre. Que has salido en un programa haciendo el payaso", dijo muy enfadada en un storie de Instagram. Tras llamarla "pringada, "reventá", "payasa" y "friki", Saray le dedicó un corte de mangas: "Toma, pa ti, desgraciá".

Saray vs Dakota. Él te está servido a href="https://t.co/ic5bRAj54b">pic.twitter.com/ic5bRAj54b — MJ Salvame @MJSalvame) May 14, 2020

La respuesta de Dakota no tardó en llegar mostrándose incrédula por lo sucedido: "No lo entiendo, porque yo no la he criticado. Se supone que esta chica es educadora social… Y soy yo la que me cago en su madre, pero siete veces". Saray contraatacó criticando el físico de su contrincante: "¿Me llamas mal hecha con las cejas que tienes? Parece que te las ha quitado un periquito a picotazos". Al igual que en el anterior, se despidió con otro corte de mangas: "¿Se caga en mi madre 7 veces? Me cago yo en la tuya 77".

Tras unos tensos minutos que mantuvieron enganchados a miles de seguidores, Dakota aclaró en su siguiente publicación que había hablado con Saray "y que todo había sido una confusión". Un usuario había "malmetido" entre ambas mandando un mensaje a Saray en el que le decía que Dakota había hablado de ella. "Ya sabéis que soy pólvora, como un volcán que salto, y ella es igual, han querido que nos peleáramos. Hemos hablado y se han aclarado las cosas", comentó Saray poniendo punto y final al tema.

DAKOTA ACLARA TODO Y DEJA CLARO QUE HA SIDO UNA CONFUSIÓN. Pues vaya mierda ya podrían haberla liado y que se moñearan en un deluxe pic.twitter.com/ofEmJxe4An — MJ Salvame @MJSalvame) May 14, 2020