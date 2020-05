Fani sorprende hablando de su calvario vital: palizas, drogas y el asesinato de su madre

Después de su paso por Supervivientes y su polémico salto a la fama por La Isla de las Tentaciones, Fani Carbajo se sentaba ayer en el plató de Sábado Deluxe para sincerarse sobre su vida pasada a la televisión.

Después de que saliera a la luz la muerte de su madre en extrañas circunstancias y de que su hermana Rebeca cargase contra ella en varias ocasiones, Fani ha hablado de su polémica infancia y la relación con su madre.

Recordando su infancia, Fani ha declarado: "Mi madre volvió con su exnovio, el padre de mi hermana Natalia, y yo tuve que ver las palizas brutales que le daba a mi madre; también me pegaba a mí, me hacía sangre, me tiraba de los pelos", confesaba entre lágrimas.

Además, la superviviente ha defendido la teoría de que "mi madre murió asesinada", algo que sin duda ha marcado el resto de su vida, igual que la adicción de su madre a las drogas.

Sin embargo, recordar algunos de los episodios más dolorosos de su vida provocó en Fani un fuerte ataque de ansiedad, abandonando el plató entre lágrimas y muy afectada.

Además sus palabras también han provocado el enfado de su hermana Rebeca, que durante la mañana del domingo ha intervenido en el programa Socialité, donde se ha enfrentando en directo con Fani, asegurando que está mintiendo y que tiene pruebas para demostrarlo.