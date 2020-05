Janira Barm anuncia que espera otro hijo de Jesé días después de romper

La semana pasada se conoció la inesperada ruptura de Jesé Rodríguez y Janira Barm apenas unos meses después de dar la bienvenida a su primer hijo en común. La pareja borró todas sus fotos juntos y se dejaron de seguir en redes sociales. Ahora, en un inesperado giro de los acontecimientos, la modelo catalana ha anunciado qué está embarazada de su segundo el hijo, el quinto para el futbolista.

Janira publicó una fotografía del pequeño Kenai sujetando un test de embarazo con indirecta para Jesé incluida: "Mamá sí estará siempre ha vuestro lado con fortaleza y responsabilidad todos los días de vuestra vida, llueva, haga sol o truene. Vosotros me habéis enseñado que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción". Igual que hicieron Melody Santana y Aurah Ruiz, anteriores parejas de Jesé y madres de sus hijos Jesé Jr., Neizan y Nyan, Janira da a entender que el futbolista se desentiende de los niños.

Un mensaje que choca con el que publicó Jesé hace apenas unos días en el que reivindicaba su papel de buen padre: "La vida no siempre será fácil pero no tengan miedo, nunca estarán solos, vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos. Os amo". ¿Habrá sido el embarazo un motivo de ruptura en vez de felicidad?