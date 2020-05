Adara Molinero muestra su esculpido cuerpo tras meses de dieta y ejercicio

Adara Molinero se prepara para la llegada del verano y ha empezado a cuidar su físico con la ayuda de una entrenadora personal. La ganadora de Gran Hermano VIP lleva meses cuidando su alimentación y los resultados comienzan a verse en su cuerpo.

"¿Sabéis cuántas veces he empezado dietas, más que nada para comer sano y he acabado hasta las narices de comer pollo y lechuga? Esto solo lo he podido conseguir con ella: Ainhoa", ha escrito Adara a sus seguidores de Instagram al tiempo que mostraba sus esculpidos abdominales.

Según contó la propia ex gran hermana, su delgadez siempre ha sido motivo de muchos de sus complejos e inseguridades. "Siento vergüenza de mi cuerpo", llegó a decir durante su estancia en Guadalix de la Sierra. Algo que ha cambiado desde que se ha puesto en manos de la entrenadora a la que ha dedicado un mensaje de agradecimiento y en el que muestra su felicidad con el resultado de su trabajo. "La amo", escribió.

Tal y como su propia entrenadora ha explicado en sus historias de Instagram el objetivo de Adara no "era la pérdida de peso sino tonificar y ganar masa muscular". "Y lo estamos consiguiendo", escribió también muy orgullosa.